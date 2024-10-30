Samsung больше не будет выпускать смартфоны Galaxy: стала известна причина

Samsung отказывается от бренда Galaxy. Это неожиданный, но, возможно, необходимый для компании шаг.

Related video

На фоне историй о том, как Samsung конкурирует с iPhone, в новом отчете утверждается, что компания рассматривает возможность ребрендинга. Об этом сообщает Tom’s Guide.

Благодаря данным от информатора Jukanlosreve на X, стало известно, что Samsung изучает возможность ребрендинга флагманских смартфонов Galaxy. Это неожиданный, но, возможно, необходимый для компании шаг. У Samsung есть пять линеек смартфонов — Z, S, A, M и F — под эгидой Galaxy, при этом Z и S зарезервированы для флагманских устройств. И это не говоря уже обо всех продуктах под маркой Galaxy, включая планшеты Tab S10, наушники Buds 3 Pro, умные часы Watch 7 и смарт-кольцо Galaxy Ring.

Как отмечается в отчете, сочетание высококлассных, среднебюджетных и бюджетных устройств может помешать флагманским устройствам выделиться, поскольку, по-видимому, более молодая аудитория считает Galaxy не самыми лучшими продуктами по сравнению с iPhone.

Samsung также часто обвиняют в копировании Apple, когда дело касается новых функций в телефонах серии S. С падающими продажами Z Fold 6 и Z Flip 6, складных устройств, которые Apple даже не предлагает, руководители компании даже извинились в начале этого месяца за то, что аппараты не были более инновационными.

Из отчета E-Today неясно, насколько далеко продвинулся потенциальный ребрендинг в дорожной карте Samsung. Инсайдер отрасли прокомментировал корейскому изданию: "Samsung также осознает необходимость нового бренда, поэтому существует высокая вероятность его запуска".

Возможно, Galaxy S25 Ultra выйдет в январе следующего года под этим именем, но будущие устройства серии S или серии Z, скорее всего, будут выпущены под новой маркой.

Ранее ми писали, что Samsung Galaxy A55 оказался лучше, чем iPhone 16 Pro Max: рейтинг лучших смартфонов. Новый Samsung Galaxy A55 лидирует в рейтингах смартфонов, превосходя такие флагманские смартфоны, как Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X8 Pro и iPhone 16 Pro Max.