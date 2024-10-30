Samsung більше не випускатиме смартфони Galaxy: стала відома причина

Samsung відмовляється від бренду Galaxy. Це несподіваний, але, можливо, необхідний для компанії крок.

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На тлі історій про те, як Samsung конкурує з iPhone, у новому звіті стверджується, що компанія розглядає можливість ребрендингу. Про це повідомляє Tom's Guide.

Завдяки даним від інформатора Jukanlosreve на X, стало відомо, що Samsung вивчає можливість ребрендингу флагманських смартфонів Galaxy. Це несподіваний, але, можливо, необхідний для компанії крок. У Samsung є п'ять лінійок смартфонів — Z, S, A, M і F — під егідою Galaxy, при цьому Z і S зарезервовані для флагманських пристроїв. І це не кажучи вже про всі продукти під маркою Galaxy, включно з планшетами Tab S10, навушниками Buds 3 Pro, розумним годинником Watch 7 і смарткільцем Galaxy Ring.

Як наголошується у звіті, поєднання висококласних, середньобюджетних і бюджетних пристроїв може завадити флагманським пристроям виділитися, оскільки, мабуть, більш молода аудиторія вважає Galaxy не найкращими продуктами порівняно з iPhone.

Samsung також часто звинувачують у копіюванні Apple, коли справа стосується нових функцій у телефонах серії S. З падаючими продажами Z Fold 6 і Z Flip 6, складних пристроїв, які Apple навіть не пропонує, керівники компанії навіть вибачилися на початку цього місяця за те, що апарати не були більш інноваційними.

Зі звіту E-Today неясно, наскільки далеко просунувся потенційний ребрендинг у дорожній карті Samsung. Інсайдер галузі прокоментував корейському виданню: "Samsung також усвідомлює необхідність нового бренду, тому існує висока ймовірність його запуску".

Можливо, Galaxy S25 Ultra вийде в січні наступного року під цим ім'ям, але майбутні пристрої серії S або серії Z, найімовірніше, будуть випущені під новою маркою.

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