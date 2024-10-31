Samsung здає позиції: названо найпопулярніші бренди смартфонів у світі

Китайські Huawei і Honor, а також американський бренд Apple відвойовують позиції на ринку у південнокорейського гіганта, захоплюючи ніші ШІ-смартфонів і "розкладачок".

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Samsung Electronics щосили намагається не втратити звання найбільш продаваного виробника смартфонів у світі, посилюючи наростаючу кризу. Про це пише ft.com.

Корейський технологічний гігант був єдиним із п'яти найбільших світових виробників смартфонів, який зіткнувся з падінням постачань у третьому кварталі цього року, поступившись часткою ринку американському конкуренту Apple і китайським конкурентам, які пропонують нові стильні складні пристрої. Згідно з IDC, частка Samsung на світовому ринку в третьому кварталі впала з 20 до 18% у річному обчисленні, а її відрив від Apple скоротився до 0,6%. Аналітики підрахували, що операційний прибуток її підрозділу смартфонів впав на цілих 30% за той самий період.

"Бізнес смартфонів Samsung перебуває в занепаді", — сказав Пак Кан Хо, аналітик Daishin Securities. — "Компанія сподівалася, що складні телефони дадуть їй перевагу перед Apple, але реакція споживачів була млявою. Тепер китайські компанії просувають складні пристрої, щоб "вкрасти" частку ринку Samsung".

12-річне панування Samsung як провідного світового виробника смартфонів за продажами смартфонів закінчилося торік, коли Apple ненадовго посіла перше місце, перш ніж корейська група повернула собі лідерство в першому кварталі. Однак дослідницька група TechInsights очікує, що нові функції штучного інтелекту (ШІ) допоможуть Apple обійти Samsung наступного року. Китайські марки теж не відстають, повсюдно впроваджуючи ШІ.

Samsung постраждала від серії невдач у своєму напівпровідниковому підрозділі, на який припадає 60% операційного прибутку. Аналітики стверджують, що компанія може бути змушена звернутися до американського конкурента Qualcomm для свого майбутнього флагманського смартфона Galaxy S25 через нижчу прибутковість власних процесорів Exynos.

На ринку смартфонів Samsung була піонером у сфері складних пристроїв, але на початку цього року поступилася першим місцем китайському конкуренту Huawei, на частку якого в другому кварталі припало 27,5% ринку складних пристроїв порівняно з 16,4% у Samsung, згідно з IDC.

Хоча складні пристрої займають лише 1,2% світового ринку смартфонів, вони являють собою найбільш швидкозростаючий сегмент відносно стагнуючого сектора.

Huawei також здобула символічну перемогу минулого місяця, випустивши перший у світі "складаний втричі" телефон Mate XT, який продається за ціною близько 3000 доларів. Honor, ще один китайський конкурент, випустив популярну "розкладачку" Magic V3.

Аналітики кажуть, що ключовим випробуванням стане продуктивність її флагмана Galaxy S25, який має вийти в січні і якому доведеться конкурувати з iPhone і пристроями на базі Android з функціями ШІ.

Джен Парк, аналітик Counterpoint Research, сказала: "Їм справді потрібно продемонструвати диференційовані послуги ШІ, які можуть здивувати людей, щоб вони продовжували користуватися перевагою першопрохідника".

Раніше ми повідомляли, що Samsung більше не випускатиме смартфони Galaxy. На тлі історій про те, як Samsung конкурує з iPhone, у новому звіті стверджується, що компанія розглядає можливість ребрендингу.