Почему осень — хорошее время для инвестиций в солнечную энергетику: несколько подсказок

Вот четыре причины, по которым сейчас самое подходящее время, чтобы заняться экологичностью и обновить свой дом.

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Осенью можно подготовить свой дом к следующему сезону, чтобы летом получать солнечную энергию, питая все приборы в доме. Об этом пишет Octopus.

Можно будет сэкономить, когда ночи станут длиннее

Зима может быть дорогим временем для использования энергии, поэтому время имеет большое значение. Сразу после установки панели начнут вырабатывать электроэнергию, так что модно серьезно на счетах за электроэнергию и пополнить свой аккумулятор одновременно пользуясь оставшимися более длинными днями.

Если панели установлены осенью, то к весне и лету уже можно быть готовым к генерации. А также произойдет полноценной знакомство с системой и лучшими способами ее использования для максимальной экономии.

Восемь солнечных панелей могут генерировать достаточно электроэнергии за обычный зимний день, чтобы приготовить 135 чашек чая.

Солнечные панели продолжают работать, когда холодно

Солнечные фотоэлектрические панели работают, преобразуя частицы света в электроны, поэтому, пока на улице день, они все равно должны генерировать примерно четверть электроэнергии, производимой летом, даже в самые пасмурные дни. Также стоит знать, что небольшой дождь может быть полезен, как способ смыть пыль или грязь, которые могут блокировать важный солнечный свет.

Чем сильнее солнечный свет, тем больше энергии можно выработать, поэтому самый высокий выход энергии обычно около полудня в ясный день, и чем длиннее день, тем больше энергии. Однако даже в самые короткие дни все равно можно выработать достаточно энергии, чтобы помочь оплатить потребление энергии.

Преимущества "зеленых" тарифов на солнечную энергию

Экспортируя зеленую энергию в периоды высокого спроса на нее, можно также внести вклад в количество зеленых электронов в сети, снижая необходимость включения угольных электростанций — так экономятся деньги и происходит помощь окружающей среде.

В качестве альтернативы дешевая энергия, которую вы используете для подзарядки аккумулятора ночью, может работать рука об руку с солнечными панелями, обеспечивая ваш дом электроэнергией в темное время суток, помогая снизить расходы на электроэнергию зимой.

Сокращение выбросов

Установка солнечных батарей и аккумуляторов в доме — одно из лучших дел, которые можно сделать для окружающей среды дома. По данным Energy Savings Trust, типичная домашняя солнечная фотоэлектрическая система может сэкономить около одной тонны углерода в год.

Превратив свой дом в мини-зеленую электростанцию, можно вернуть себе эту энергию, сделав что-то, что имеет значение, и в то же время обеспечить будущее дома.

Ранее мы писали, что в Китае придумали солнечную батарею, которая тянется, как резина. Солнечный элемент может помочь обеспечить питанием носимые устройства следующего поколения, которые не нужно будет заряжать извне.