Чому осінь — гарний час для інвестицій у сонячну енергетику: кілька підказок

Ось чотири причини, через які зараз дуже вдалий час, щоб зайнятися екологічністю і оновити свій будинок.

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Восени можна підготувати свій будинок до наступного сезону, щоб влітку отримувати сонячну енергію, живлячи всі прилади в будинку. Про це пише Octopus.

Можна буде заощадити, коли ночі стануть довшими

Зима може бути дорогим часом для використання енергії, тому час має велике значення. Одразу після встановлення панелі почнуть виробляти електроенергію, тож можна серйозно заощадити на рахунках за електроенергію та поповнити свій акумулятор, водночас користуючись довшими днями, що залишилися.

Якщо панелі встановлено восени, то до весни і літа вже можна бути готовим до генерації. А також відбудеться повноцінне знайомство з системою і найкращими способами її використання для максимальної економії.

Вісім сонячних панелей можуть генерувати достатньо електроенергії за звичайний зимовий день, щоб приготувати 135 чашок чаю.

Сонячні панелі продовжують працювати, коли холодно

Сонячні фотоелектричні панелі працюють, перетворюючи частинки світла на електрони, тому, поки надворі день, вони все одно мають генерувати приблизно чверть електроенергії, виробленої влітку, навіть у найпохмуріші дні. Також варто знати, що невеликий дощ може бути корисним, як спосіб змити пил або бруд, які можуть блокувати важливе сонячне світло.

Що сильніше сонячне світло, то більше енергії можна виробити, тому найвищий вихід енергії зазвичай близько полудня в ясний день, і що довший день, то більше енергії. Однак навіть у найкоротші дні все одно можна виробити достатньо енергії, щоб допомогти оплатити споживання енергії.

Переваги "зелених" тарифів на сонячну енергію

Експортуючи зелену енергію в періоди високого попиту на неї, можна також зробити внесок у кількість зелених електронів у мережі, знижуючи необхідність увімкнення вугільних електростанцій — так економляться гроші і відбувається допомога навколишньому середовищу.

Як альтернатива дешева енергія, яку ви використовуєте для підзарядки акумулятора вночі, може працювати рука об руку з сонячними панелями, забезпечуючи ваш будинок електроенергією в темний час доби, допомагаючи знизити витрати на електроенергію взимку.

Скорочення викидів

Встановлення сонячних батарей та акумуляторів у будинку — одна з найкращих справ, які можна зробити для довкілля вдома. За даними Energy Savings Trust, типова домашня сонячна фотоелектрична система може заощадити близько однієї тонни вуглецю на рік.

Перетворивши свій будинок на міні-зелену електростанцію, можна повернути собі цю енергію, зробивши щось, що має значення, і водночас забезпечити майбутнє будинку.

Раніше ми писали, що в Китаї придумали сонячну батарею, яка тягнеться, як гума. Сонячний елемент може допомогти забезпечити живленням носимі пристрої наступного покоління, які не потрібно буде заряджати ззовні.