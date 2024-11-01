Названы самые мощные смартфоны октября 2024: OnePlus 13, iQOO 13, Vivo X200 Pro (видео)

Благодаря Snapdragon 8 Extreme Edition и Dimensity 9400 в списке лидеров оказались новые флагманские модели, которых никто не ожидал.

Related video

В октябре 2024 года компании MediaTek и Qualcomm представили собственные флагманские процессоры нового поколения. В рейтинг лучших смартфонов прошлого месяца вошли модели, оснащенные чипами Snapdragon 8 Extreme Edition и Dimensity 9400, пишет китайский бенчмарк antutu.com.

Dimensity 9400 от MediaTek получил сверхбольшое ядро ​​Cortex-X925 с тактовой частотой 3,62 ГГц, три сверхбольших ядра Cortex-X4 и четыре больших ядра Cortex-A720 The Single, чья производительность была увеличена на 35%, а производительность многоядерных процессоров в целом была увеличена на 28%, говорится в материале.

В Snapdragon 8 Extreme Edition используется процессор с архитектурой Oryon собственной разработки Qualcomm. Два "суперядра" работают на частоте 4,32 ГГц, а шесть остальных ядер — на частоте 3,53 ГГц. Многоядерная производительность была улучшена на 45%.

Благодаря чипсетам Snapdragon 8 Extreme Edition и Dimensity 9400 октябрьский список производительности смартфонов-флагманов претерпел полную перестановку: почти всю десятку лучших заняли новые телефоны.

Первое место: OnePlus 13.

Средний балл: 2926644.

Среди множества новых телефонов, выпущенных в октябре, OnePlus 13 занял первое место в списке флагманов на ОС Android в октябре. Смартфон имеет отличную настройку процессора Snapdragon 8 Extreme Edition, заключил бенчмарк, отметив также отличные периферийные конфигурации и цену, удовлетворяющую большинство потребителей.

Второе место: iQOO 13.

Средний балл: 2906489.

Хотя средний балл у iQOO 13 не намного ниже, тем не менее, модель заняла вторую позицию в списке. Эксперты отметили, что компания не повышала цены на флагмана, и что с точки зрения изображения и других аспектов его производительность не разочаровывает.

Третье место: Vivo X200 Pro.

Средний балл: 2843812.

Как и флагманские телефоны последних лет, vivo X200 Pro представляет собой продукт с очень сбалансированной производительностью во всех аспектах. Vivo X200 Pro — это первая модель данного бренда с чипсетом Dimensity 9400.

Помимо тройки лидеров, стоит упомянуть и последнее место рейтинга, которое занял смартфон iQOO Neo9S Pro+. Как заявляют в бенчмарке, это единственный продукт в списке, который использует флагманский процессор предыдущего поколения. Разрыв в производительности между ним и Xiaomi Mi 15 Pro, занявшим девятое место, также в определенной степени показывает новое и старое поколения флагманов.

Ранее мы писали, что даже самые дешевые смартфоны получат функции ИИ. Индустрия смартфонов движется в сторону гиперперсонализации, которая возможна благодаря генеративному ИИ.