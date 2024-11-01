Даже самые дешевые смартфоны получат функции ИИ: аналитики сказали, когда это произойдет

Индустрия смартфонов движется в сторону гиперперсонализации, которая возможна благодаря генеративному ИИ.

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К 2028 году девять из десяти смартфонов стоимостью более 250 долларов будут поддерживать технологию генеративного ИИ, что станет сигналом к ​​широкому распространению генеративного ИИ. Об этом сообщает New Indian Express.

В документе также прогнозируется, что к 2028 году поставки смартфонов с генеративным ИИ превысят 730 миллионов единиц, что более чем в три раза превысит предполагаемый объем на 2024 год.

Индустрия смартфонов движется к гиперперсонализации, движимой генеративным ИИ. Влияние стало значительным всего за год с момента выпуска первого телефона с поддержкой генеративного ИИ.

Отрасль смещает акцент с традиционных аппаратных достижений, таких как большие экраны, более быстрые процессоры и большее количество камер, на предложение более интеллектуального, адаптивного и персонализированного пользовательского опыта, — говорится в отчете.

В документе также отмечается, что гиперперсонализация, которая началась с премиальных смартфонов, в конечном итоге распространится на устройства высокого, среднего и низкого класса по мере развития технологии генеративного ИИ. Ожидается, что в 2024 и 2025 годах сегмент премиальных смартфонов (оптовая цена выше 600 долларов) станет основным драйвером поставок смартфонов GenAI, обеспечивая около 80% от общего объема.

В отчете подчеркивается, что по мере того, как OEM-производители продолжают совершенствовать и продвигать возможности генеративного ИИ, его привлекательность будет расти. Первоначально большая часть внедрения генеративного ИИ будет сосредоточена в премиальных смартфонах, но к 2026 и 2027 годам он распространится на высокий (400-599 долларов) и средний-высокий (250-399 долларов) ценовые сегменты.

Ожидается, что на сегменты высокого и среднего уровня придется около 30% поставок смартфонов генеративного ИИ в 2026 и 2027 годах, в основном за счет китайских брендов, — говорится в отчете.

Индустрия смартфонов ускоряет демократизацию генеративного ИИ, внедряя инновации в аппаратное и программное обеспечение, делая технологию более доступной даже в недорогих смартфонах.

Например, производители чипсетов, такие как Qualcomm, внедряют оптимизированные для GenAI процессоры в свои портфели среднего и высокого класса, в то время как ведущие компании в области LLM разрабатывают более легкие модели с различными методами оптимизации для обеспечения высокой производительности.

В отчете также отмечается, что производители смартфонов активно продвигают генеративного ИИ для улучшения общего пользовательского опыта. Они даже начали поставлять программное обеспечение обновления для старых смартфонов, чтобы дать представление о возможностях генеративного ИИ. Ожидается, что этот импульс будет способствовать принятию генеративного ИИ в сегменте ниже 250 долларов к 2027 и 2028 годам, что еще больше увеличит рост поставок.

Ранее писали, почему новые смартфоны почти не отличаются от старых, но производители продолжают выпускать их минимум раз в год. Среди прочего, компании ориентируются как раз на тех людей, которые по нескольку лет пользуются одной и той же моделью.