Навіть найдешевші смартфони отримають функції ШІ: аналітики сказали, коли це станеться

Індустрія смартфонів рухається в бік гіперперсоналізації, яка можлива завдяки генеративному ШІ.

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До 2028 року дев'ять із десяти смартфонів вартістю понад 250 доларів підтримуватимуть технологію генеративного ШІ, що стане сигналом до широкого поширення генеративного ШІ. Про це повідомляє New Indian Express.

У документі також прогнозується, що до 2028 року поставки смартфонів із генеративним ШІ перевищать 730 мільйонів одиниць, що більш ніж утричі перевищить передбачуваний обсяг на 2024-й.

Індустрія смартфонів рухається до гіперперсоналізації, рухомої генеративним ШІ. Вплив став значним лише за рік із моменту випуску першого телефону з підтримкою генеративного ШІ.

Галузь зміщує акцент із традиційних апаратних досягнень, як-от великі екрани, швидші процесори та більша кількість камер, на пропозицію більш інтелектуального, адаптивного та персоналізованого користувацького досвіду, — йдеться у звіті.

У документі також наголошується, що гіперперсоналізація, яка почалася з преміальних смартфонів, зрештою пошириться на пристрої високого, середнього і низького класу в міру розвитку технології генеративного ШІ. Очікується, що у 2024-му і 2025 роках сегмент преміальних смартфонів (оптова ціна вища за 600 доларів) стане основним драйвером поставок смартфонів GenAI, забезпечуючи близько 80% від загального обсягу.

У звіті наголошується, що в міру того, як OEM-виробники продовжують удосконалювати та просувати можливості генеративного ШІ, його привабливість зростатиме. Спочатку більша частина впровадження генеративного ШІ буде зосереджена в преміальних смартфонах, але до 2026-го і 2027 років він пошириться на високий (400-599 доларів) і середній-високий (250-399 доларів) цінові сегменти.

Очікується, що на сегменти високого і середнього рівня припаде близько 30% постачань смартфонів генеративного ШІ у 2026-му і 2027 роках переважно за рахунок китайських брендів, — йдеться у звіті.

Індустрія смартфонів прискорює демократизацію генеративного ШІ, впроваджуючи інновації в апаратне і програмне забезпечення, роблячи технологію доступнішою навіть у недорогих смартфонах.

Наприклад, виробники чипсетів, такі як Qualcomm, впроваджують оптимізовані для GenAI процесори у свої портфелі середнього і високого класу, тоді як провідні компанії в галузі LLM розробляють легші моделі з різними методами оптимізації для забезпечення високої продуктивності.

У звіті також наголошується, що виробники смартфонів активно просувають генеративний ШІ для поліпшення загального користувацького досвіду. Вони навіть почали поставляти програмне забезпечення оновлення для старих смартфонів, щоб дати уявлення про можливості генеративного ШІ. Очікується, що цей імпульс сприятиме прийняттю генеративного ШІ в сегменті нижче 250 доларів до 2027 і 2028 років, що збільшить зростання поставок.

Раніше писали, чому нові смартфони майже не відрізняються від старих, але виробники продовжують випускати їх мінімум раз на рік. Серед іншого, компанії орієнтуються якраз на тих людей, які по кілька років користуються однією і тією ж моделлю.