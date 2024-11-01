Названо найпотужніші смартфони жовтня 2024 року: OnePlus 13, iQOO 13, Vivo X200 Pro (відео)

Завдяки Snapdragon 8 Extreme Edition і Dimensity 9400 у списку лідерів опинилися нові флагманські моделі, яких ніхто не очікував.

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У жовтні 2024 року компанії MediaTek і Qualcomm представили власні флагманські процесори нового покоління. До рейтингу найкращих смартфонів минулого місяця увійшли моделі, оснащені чипами Snapdragon 8 Extreme Edition і Dimensity 9400, пише китайський бенчмарк antutu.com.

Dimensity 9400 від MediaTek отримав надвелике ядро Cortex-X925 з тактовою частотою 3,62 ГГц, три надвеликі ядра Cortex-X4 і чотири великі ядра Cortex-A720 The Single, чия продуктивність була збільшена на 35%, а продуктивність багатоядерних процесорів загалом було збільшено на 28%, ідеться в матеріалі.

У Snapdragon 8 Extreme Edition використовується процесор з архітектурою Oryon власної розробки Qualcomm. Два "супер'ядра" працюють на частоті 4,32 ГГц, а шість інших ядер — на частоті 3,53 ГГц. Багатоядерна продуктивність була поліпшена на 45%.

Завдяки чипсетам Snapdragon 8 Extreme Edition і Dimensity 9400 жовтневий список продуктивності смартфонів-флагманів зазнав повної перестановки: майже всю десятку найкращих зайняли нові телефони.

Перше місце: OnePlus 13.

Середній бал: 2926644.

Серед безлічі нових телефонів, випущених у жовтні, OnePlus 13 посів перше місце в списку флагманів на ОС Android у жовтні. Смартфон має відмінне налаштування процесора Snapdragon 8 Extreme Edition, підсумував бенчмарк, зазначивши також відмінні периферійні конфігурації і ціну, що задовольняє більшість споживачів.

Друге місце: iQOO 13.

Середній бал: 2906489.

Хоча середній бал у iQOO 13 не набагато нижчий, проте, модель посіла другу позицію в списку. Експерти зазначили, що компанія не підвищувала ціни на флагман, і що з точки зору зображення та інших аспектів його продуктивність не розчаровує.

Третє місце: Vivo X200 Pro.

Середній бал: 2843812.

Як і флагманські телефони останніх років, vivo X200 Pro являє собою продукт з дуже збалансованою продуктивністю у всіх аспектах. Vivo X200 Pro — це перша модель цього бренду з чипсетом Dimensity 9400.

Крім трійки лідерів, варто згадати й останнє місце рейтингу, яке посів смартфон iQOO Neo9S Pro+. Як заявляють у бенчмарку, це єдиний продукт у списку, який використовує флагманський процесор попереднього покоління. Розрив у продуктивності між ним і Xiaomi Mi 15 Pro, який посів дев'яте місце, також певною мірою показує нове і старе покоління флагманів.

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