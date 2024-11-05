Китай обошел Запад и это надолго: останется крупнейшим импортером солнечных панелей

Солнечные модули, произведенные в Европе, покрывают всего 15% спроса ЕС. Китай будет держать пальму первенства до 2035 года, как минимум.

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Европейский союз является крупнейшим в мире импортером солнечных панелей и, как ожидается, останется таковым как минимум до 2035 года, согласно последнему отчету Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом пишет balkangreenenergynews.com.

Доля чистых энергетических технологий в импортном счете увеличится с менее чем 10% в 2023 году до 35% в 2035-м за счет ископаемого топлива.

Внутреннее производство солнечных панелей в ЕС покрыло чуть менее 15% спроса в 2023 году, а импорт покрыл остальную часть и даже создал запасы примерно в 3 раза превышающие уровень установок в прошлом году, согласно отчету МЭА под названием "Перспективы энергетических технологий 2024".

ЕС закупает солнечные модули в основном из Китая и стран Юго-Восточной Азии, хотя часть импорта теперь поступает из Соединенных Штатов.

Внутреннее производство Европы составляет около 7 ГВт в год, и в настоящее время нет никаких заявлений о значительном расширении производства. Более того, есть признаки того, что существующие производственные мощности могут быть даже сокращены.

В то же время в отчете МЭА отмечается, что доля ЕС в мировых производственных мощностях фотоэлектрических систем упала до менее чем 1%. Однако отрасль сохранила свою долю в 3% мировых поставок поликремния благодаря высокой чистоте материала, производимого в Германии, и его экспорту в Китай.

Согласно одному из сценариев, приведенных в отчете, производственные мощности солнечных панелей в мире могут достичь 1 695 ГВт в 2035 году по сравнению с 1115 ГВт в 2023-м.

Стоимость мирового рынка солнечной, ветровой энергии, электромобилей, аккумуляторов, электролизеров и тепловых насосов выросла почти в 4 раза в период с 2015-го по 2023 год и составила более 700 млрд долларов США, или около половины стоимости всего природного газа, добываемого в мире. При текущей политике мировой рынок этих 6 "чистых" технологий к 2035 году увеличится почти втрое, превысив 2 трлн долларов США.

Ранее мы писали, что в Европе создали "солнечный кирпич". "Солнечный кирпич" может покрывать крыши, фасады, площадки, а также использоваться в качестве навесной стены, утверждают исследователи.