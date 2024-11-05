Китай обійшов Захід і це надовго: залишиться найбільшим імпортером сонячних панелей

Сонячні модулі, вироблені в Європі, покривають лише 15% попиту ЄС. Китай триматиме пальму першості до 2035 року, як мінімум.

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Європейський союз є найбільшим у світі імпортером сонячних панелей і, як очікується, залишиться таким щонайменше до 2035 року, згідно з останнім звітом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Про це пише balkangreenenergynews.com.

Частка чистих енергетичних технологій в імпортному рахунку збільшиться з менш ніж 10% у 2023 році до 35% у 2035-му за рахунок викопного палива.

Внутрішнє виробництво сонячних панелей в ЄС покрило трохи менше ніж 15% попиту 2023 року, а імпорт покрив решту і навіть створив запаси, що приблизно в 3 рази перевищують рівень установок минулого року, згідно зі звітом МЕА під назвою "Перспективи енергетичних технологій 2024".

ЄС закуповує сонячні модулі переважно з Китаю і країн Південно-Східної Азії, хоча частина імпорту тепер надходить зі Сполучених Штатів.

Внутрішнє виробництво Європи становить близько 7 ГВт на рік і наразі немає жодних заяв про значне розширення виробництва. Ба більше, є ознаки того, що наявні виробничі потужності можуть бути навіть скорочені.

Водночас у звіті МЕА зазначається, що частка ЄС у світових виробничих потужностях фотоелектричних систем впала до менш ніж 1%. Однак галузь зберегла свою частку в 3% світових поставок полікремнію завдяки високій чистоті матеріалу, виробленого в Німеччині, і його експорту в Китай.

Згідно з одним зі сценаріїв, наведених у звіті, виробничі потужності сонячних панелей у світі можуть досягти 1 695 ГВт у 2035 році в порівнянні з 1 115 ГВт у 2023-му.

Вартість світового ринку сонячної, вітрової енергії, електромобілів, акумуляторів, електролізерів і теплових насосів зросла майже в 4 рази в період із 2015-го до 2023 року та становила понад 700 млрд доларів США або приблизно половину вартості всього природного газу, що видобувається у світі. За поточної політики світовий ринок цих 6 "чистих" технологій до 2035 року збільшиться майже втричі, перевищивши 2 трлн доларів США.

Раніше ми писали, що в Європі створили "сонячну цеглу". "Сонячна цегла" може покривати дахи, фасади, майданчики, а також використовуватися як навісна стіна, стверджують дослідники.