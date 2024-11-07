Эксперт раскритиковал установку солнечных батарей на домах: что лучше купить

Экономически нецелесообразно тратить по 3-4 миллиона гривен на солнечные батареи, которые не способны обеспечить потребности жителей, считает Олег Попенко.

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Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко раскритиковал установку солнечных батарей на жилых домах в Киеве, в которую инвестируют миллионы гривен. Он прокомментировал ситуацию 5 ноября в ток-шоу "Киевское время" на телеканале "Новини.Live".

По мнению Олега Попенко, вкладывать такое большое количество денег исключительно в солнечные батареи экономически невыгодно, тем более, что они не смогут обеспечить все потребности жителей. Зато лучше установить генераторы в высотках (выше девяти этажей), чтобы обеспечить работу лифтов во время отключения света. Дополнительно стоит предоставить насосы и зарядные станции жилым домам, выше пяти этажей.

"Вкладывать средства, по 3-4 миллиона гривен, в один дом в солнечные батареи, ждать от них неизвестно чего — это абсолютно неправильная стратегия", — отметил эксперт.

Что касается генераторов, насосов и зарядных станций, считает Олег Попенко, в Украине нужно запустить целевую программу. Внедрение следует массово проводить через управляющих, управляющие коммунальные компании и ОСМД.

В июле Киевский городской совет сообщил, что объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) могут получить гранты на установку солнечных электростанций по программе "ГринДИМ". В ее рамках "Фонд энергоэффективности" возмещает 70% стоимости оборудования и работ по сертификации энергетической эффективности жилых зданий.

В Киеве также действует другая программа по частичному возмещению стоимости (75%) независимых источников энергии, в том числе генераторов. По данным КГС, по состоянию на начало 2024 года в домах города установили более 1 000 единиц такого оборудования, а государство возместило около 18,6 млн грн.

Пресс-служба Соломенского районного совета в Facebook 29 октября отметила, что в 2024 году в Киеве втрое увеличили суммы возмещения на приобретение генераторов и солнечных станций, особенно для домов большой этажности. Сейчас ОСМД и ЖСК возмещают не более 100 000 грн для домов до 6 этажей (включительно); 200 000 грн — от 7 до 16 этажей; 300 000 грн — от 17 этажей, а также для домов с котельными.

Ранее писали о том, что в Украине начали действовать программы для перехода на альтернативные источники энергии. Некоторые дома и предприятия могут получить беспроцентные кредиты, которые можно потратить на приобретение и установку оборудования. Для частных домохозяйств максимальная сумма кредитования составляет 480 000 грн, а срок — 10 лет. Для ОСМД — 2 млн грн, но компенсируют только 70% расходов. Малый и средний бизнес может рассчитывать на 150 млн грн под 5%, 7% или 9%.