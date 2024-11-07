Експерт розкритикував встановлення сонячних батарей на будинках: що краще купити

Економічно недоцільно витрачати по 3-4 мільйони гривень на сонячні батареї, які не здатні забезпечити потреби мешканців, вважає Олег Попенко.

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розкритикував встановлення сонячних батарей на житлових будинках у Києві, у яке інвестують мільйони гривень. Він прокоментував ситуацію 5 листопада у ток-шоу "Київський час" на телеканалі "Новини.Live".

На думку Олега Попенка, вкладати таку велику кількість грошей виключно у сонячні батареї економічно невигідно, тим паче, що вони не зможуть забезпечити всі потреби мешканців. Натомість краще встановити генератори у висотках (вище дев'яти поверхів), щоб забезпечити роботу ліфтів під час відключення світла. Додатково варто надати насоси та зарядні станції житловим будинкам, вищим за п'ять поверхів.

"Вкладати кошти, по 3-4 мільйони гривень, в один будинок у сонячні батареї, чекати від них невідомо чого — це абсолютно неправильна стратегія", — зазначив експерт.

Що стосується генераторів, насосів та зарядних станцій, вважає Олег Попенко, в Україні потрібно запустити цільову програму. Впровадження варто масово проводити через управителів, керівні комунальні компанії та ОСББ.

У липні Київська міська рада повідомила, що об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть отримати гранти на встановлення сонячних електростанцій за програмою "ГрінДІМ". У її межах "Фонд енергоефективності" відшкодовує 70% вартості обладнання та робіт з сертифікації енергетичної ефективності житлових будівель.

У Києві також діє інша програма з часткового відшкодування вартості (75%) незалежних джерел енергії, у тому числі генераторів. За даними КМР, станом на початок 2024 року в будинках міста встановили понад 1 000 одиниць такого обладнання, а держава відшкодувала близько 18,6 млн грн.

Пресслужба Солом'янської районної ради у Facebook 29 жовтня зазначила, що у 2024 році у Києві втричі збільшили суми відшкодування на придбання генераторів та сонячних станцій, особливо для будинків великої поверховості. Зараз ОСББ та ЖБК відшкодовують не більше 100 000 грн для будинків до 6 поверхів (включно); 200 000 грн – від 7 до 16 поверхів; 300 000 грн – від 17 поверхів, а також для будинків з котельнями.

Раніше писали про те, що в Україні почали діяти програми для переходу на альтернативні джерела енергії. Деякі будинки та підприємства можуть отримати безвідсоткові кредити, які можна витратити на придбання та встановлення обладнання. Для приватних домогосподарств максимальна сума кредитування становить 480 000 грн, а термін — 10 років. Для ОСББ — 2 млн грн, але компенсують лише 70% витрат. Малий і середній бізнес може розраховувати на 150 млн грн під 5%, 7% або 9%.