В Германии создали крупнейшую в мире солнечную электростанцию для дома: что она может

Систему за $5120 можно установить прямо на стену частного дома. Поддерживаются солнечные модули мощностью до 6 кВт и аккумуляторы емкостью до 25,6 кВт·ч.

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В Германии компании Indielux и EPP Solar выпустили подключаемую фотоэлектрическую систему для жилых домов, которую называют крупнейшей в мире. Подробности сообщает издание PV Magazine.

Система вырабатывает электричество с помощью солнечных модулей выходной мощностью от 3 кВт до 6 кВт. Энергию можно накапливать в аккумуляторах емкостью от 5,1 кВт·ч до 25,6 кВт·ч. Indielux обеспечила возможность подключения к инвертору Growatt WR SPH 3000 TL BL-UP через монитор Ready2plugin — это цифровой прибор для непрерывного измерения мощности и коэффициента стоячей волны (КСВ). Кроме того, система подключается к существующим электрическим установкам через предохранительную вилку.

Как уверяют производители, система управления энергопотреблением ограничивает подачу электроэнергии в общественную сеть на уровне 800 Вт. Она также оснащена розеткой мощностью до 2000 Вт для собственного потребления, а также аварийной розеткой мощностью до 3000 Вт. Оборудование работает при температурах от -10 °C до 50 °C.

"Технология Ready2plugin — единственная технология с таким выходом, которая позволяет использовать существующие электроустановки через безопасную вилку способом, соответствующим стандартам и простым в использовании без необходимости привлечения электрика", — сообщила Indielux.

Новая солнечная электростанция уже доступна для предварительного заказа, а в декабре начнет продаваться в Германии, Франции, Австрии, Польше и Испании. Цена начинается от €4700 ($5120) и зависит от конфигурации, но после официального выхода на рынок может вырасти. За дополнительную плату поставщики предлагают услуги по установке.

Управляющий директор EPP Solar Патрик Виллемер отметил, что взаимодействие технологии и логистической сети EPP обеспечивает ценовое преимущество до 55% по сравнению с традиционными поставщиками для полноценной фотоэлектрической системы с накоплением энергии.

Ранее эксперты назвали пять лучших солнечных генераторов в 2024 году. Они протестировали более десятка моделей зарядных станций разной стоимости и конфигуранции, которые можно подключать к солнечным панелям для добычи чистой электроэнергии даже во время отключений света.