Лучшие компактные смартфоны в 2024 году: обзор моделей Samsung, Google, Motorola (видео)
В рейтинг попали гаджеты от известных американских и южнокорейских производителей с небольшими экранами и минималистичным дизайном.
Среди лучших компактных телефонов того года — как iPhone, так и модели на ОС Android. Подборку смартфонов создал ресурс Android Police.
Google Pixel 9 Pro
Новейший доступный смартфон Google сочетает в себе чипсет Tensor G3 Pixel 8 с экономичными изменениями, такими как матовый пластиковый корпус, более толстые рамки, старые датчики изображения и более медленная скорость зарядки. Но не позволяйте этому сдерживать вас. Первоклассная визуализация, семь лет обновлений и гибкий интерфейс гарантируют пользовательский опыт, который обеспечивает флагманские ощущения за меньшие деньги.
Характеристики:
- Тот же чипсет, что и у флагманских Pixel
- Превосходное качество изображения
- Семь лет обновлений
Motorola Razr+
Motorola Razr+ (2024) — это небольшое, но мощное итеративное обновление по сравнению с предшественником. У него большой дисплей на крышке, мощный чип, который не отстает, и новая телефотокамера с 2-кратным зумом. Он отлично подходит для обычной фотографии и работает так, как вы ожидаете, позволяя выполнять работу быстрее и эффективнее.
Среди его характеристик:
- Более крупный и яркий дисплей на крышке
- Настраиваемое программное обеспечение
- Отличная производительность телеобъектива
Google Pixel 8a
Google Pixel 8a — идеальный пример соединения высококачественных базовых функций с компонентами среднего уровня для создания доступного смартфона с флагманскими функциями. Если вас не смущает пластиковый корпус и более медленная зарядка, Pixel 8a обеспечивает большинство ожидаемых от флагманских телефонов впечатлений. Например, экран остается компактным — 6,1 дюйма, но в этом году Google улучшил качество панели, увеличив насыщенность, контрастность и частоту обновления 120 Гц.
Новейший доступный смартфон Google сочетает в себе чипсет Tensor G3 Pixel 8 с экономичными изменениями, такими как матовый пластиковый корпус, более толстые рамки, старые датчики изображения и более медленная скорость зарядки. Но не позволяйте этому сдерживать вас. Первоклассная визуализация, семь лет обновлений и гибкий интерфейс гарантируют пользовательский опыт, который обеспечивает флагманские ощущения за меньшие деньги.
Характеристики:
- Тот же чипсет, что и у флагманских Pixel
- Превосходное качество изображения
- Семь лет обновлений
Samsung Galaxy S24
Хотя он не получил тонны обновлений по сравнению с S23, Galaxy S24 содержит достаточно улучшений, чтобы еще больше закрепить свое место в первых рядах. Повышенная эффективность, еще лучший дисплей и впечатляющее обновление Android обещают возглавить забег.
Среди его технических характеристик:
- Почти непревзойденная яркость
- Превосходное время работы от аккумулятора
- Лучшая в отрасли производительность
iPhone 16
Новейший iPhone 16 от Apple поставляется с двумя основными бонусами: он ощущается более Pro, чем предыдущие модели, а iOS приближает его к ощущениям от Android. Оба отлично работают на его премиальном 6,1-дюймовом OLED-дисплее, и он может похвастаться мощной мощностью для своего размера благодаря процессору A18. Хотя его функция управления камерой обеспечивает быстрый доступ к его фантастическим камерам, она работает не так хорошо, как должна.
Характеристики:
- Удобный 6,1-дюймовый дизайн и ощущение
- Превосходное исполнение
- Великолепные двойные камеры
Samsung Galaxy Z Flip 6
Новый Galaxy Z Flip 6 — это новейший и лучший раскладной телефон Samsung, который поместится в любом кармане, сумочке или кошельке. Он оснащен 3,4-дюймовым чехлом и ярким 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, на котором можно отображать любимые приложения и виджеты. Flip 6 оснащен флагманским чипсетом, который позволяет легко запускать даже самые требовательные приложения, делая многозадачность легкой.
Характеристики:
- Уникальный и красивый внешний вид
- Портативный форм-фактор
- Улучшенная защита от проникновения и конструкция петель
Google Pixel 9
Не волнуетесь о функциях профессионального уровня? Вы получите гораздо больше от Pixel 9 от Google, чем просто экономию денег. Он такого же размера 6,3 дюйма, как и его Pro-собрат, но с очаровательной полированной стеклянной задней панелью, поэтому этот Pixel просто фантастически удобно держать в руках. Более того, он может похвастаться некоторыми фантастическими преимуществами, включая отличную производительность, невероятное качество камеры и удобные функции Gemini AI (хотя некоторые из них требуют доработки).
Характеристики:
- Аккуратный и привлекательный дизайн 6,3 дюйма
- Невероятные камеры
- Семь лет обновлений ОС
Ранее мы писали о лучших смартфонах с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.