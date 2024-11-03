Лучшие компактные смартфоны в 2024 году: обзор моделей Samsung, Google, Motorola (видео)

В рейтинг попали гаджеты от известных американских и южнокорейских производителей с небольшими экранами и минималистичным дизайном.

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Среди лучших компактных телефонов того года — как iPhone, так и модели на ОС Android. Подборку смартфонов создал ресурс Android Police.

Google Pixel 9 Pro

Новейший доступный смартфон Google сочетает в себе чипсет Tensor G3 Pixel 8 с экономичными изменениями, такими как матовый пластиковый корпус, более толстые рамки, старые датчики изображения и более медленная скорость зарядки. Но не позволяйте этому сдерживать вас. Первоклассная визуализация, семь лет обновлений и гибкий интерфейс гарантируют пользовательский опыт, который обеспечивает флагманские ощущения за меньшие деньги.

Google Pixel 9 Pro

Характеристики:

Тот же чипсет, что и у флагманских Pixel

Превосходное качество изображения

Семь лет обновлений

Motorola Razr+

Motorola Razr+ (2024) — это небольшое, но мощное итеративное обновление по сравнению с предшественником. У него большой дисплей на крышке, мощный чип, который не отстает, и новая телефотокамера с 2-кратным зумом. Он отлично подходит для обычной фотографии и работает так, как вы ожидаете, позволяя выполнять работу быстрее и эффективнее.

Motorola Razr+

Среди его характеристик:

Более крупный и яркий дисплей на крышке

Настраиваемое программное обеспечение

Отличная производительность телеобъектива

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a — идеальный пример соединения высококачественных базовых функций с компонентами среднего уровня для создания доступного смартфона с флагманскими функциями. Если вас не смущает пластиковый корпус и более медленная зарядка, Pixel 8a обеспечивает большинство ожидаемых от флагманских телефонов впечатлений. Например, экран остается компактным — 6,1 дюйма, но в этом году Google улучшил качество панели, увеличив насыщенность, контрастность и частоту обновления 120 Гц.

Google Pixel 8a Фото: androidpolice.com

Новейший доступный смартфон Google сочетает в себе чипсет Tensor G3 Pixel 8 с экономичными изменениями, такими как матовый пластиковый корпус, более толстые рамки, старые датчики изображения и более медленная скорость зарядки. Но не позволяйте этому сдерживать вас. Первоклассная визуализация, семь лет обновлений и гибкий интерфейс гарантируют пользовательский опыт, который обеспечивает флагманские ощущения за меньшие деньги.

Характеристики:

Тот же чипсет, что и у флагманских Pixel

Превосходное качество изображения

Семь лет обновлений

Samsung Galaxy S24

Хотя он не получил тонны обновлений по сравнению с S23, Galaxy S24 содержит достаточно улучшений, чтобы еще больше закрепить свое место в первых рядах. Повышенная эффективность, еще лучший дисплей и впечатляющее обновление Android обещают возглавить забег.

Samsung Galaxy S24

Среди его технических характеристик:

Почти непревзойденная яркость

Превосходное время работы от аккумулятора

Лучшая в отрасли производительность

iPhone 16

Новейший iPhone 16 от Apple поставляется с двумя основными бонусами: он ощущается более Pro, чем предыдущие модели, а iOS приближает его к ощущениям от Android. Оба отлично работают на его премиальном 6,1-дюймовом OLED-дисплее, и он может похвастаться мощной мощностью для своего размера благодаря процессору A18. Хотя его функция управления камерой обеспечивает быстрый доступ к его фантастическим камерам, она работает не так хорошо, как должна.

iPhone 16

Характеристики:

Удобный 6,1-дюймовый дизайн и ощущение

Превосходное исполнение

Великолепные двойные камеры

Samsung Galaxy Z Flip 6

Новый Galaxy Z Flip 6 — это новейший и лучший раскладной телефон Samsung, который поместится в любом кармане, сумочке или кошельке. Он оснащен 3,4-дюймовым чехлом и ярким 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, на котором можно отображать любимые приложения и виджеты. Flip 6 оснащен флагманским чипсетом, который позволяет легко запускать даже самые требовательные приложения, делая многозадачность легкой.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Характеристики:

Уникальный и красивый внешний вид

Портативный форм-фактор

Улучшенная защита от проникновения и конструкция петель

Google Pixel 9

Не волнуетесь о функциях профессионального уровня? Вы получите гораздо больше от Pixel 9 от Google, чем просто экономию денег. Он такого же размера 6,3 дюйма, как и его Pro-собрат, но с очаровательной полированной стеклянной задней панелью, поэтому этот Pixel просто фантастически удобно держать в руках. Более того, он может похвастаться некоторыми фантастическими преимуществами, включая отличную производительность, невероятное качество камеры и удобные функции Gemini AI (хотя некоторые из них требуют доработки).

Google Pixel 9

Характеристики:

Аккуратный и привлекательный дизайн 6,3 дюйма

Невероятные камеры

Семь лет обновлений ОС

Ранее мы писали о лучших смартфонах с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.