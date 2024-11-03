Найкращі компактні смартфони у 2024 році: огляд моделей Samsung, Google, Motorola (відео)

До рейтингу потрапили гаджети від відомих американських і південнокорейських виробників з невеликими екранами і мінімалістичним дизайном.

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Серед найкращих компактних телефонів того року — як iPhone, так і моделі на ОС Android. Добірку смартфонів створив ресурс Android Police.

Google Pixel 9 Pro

Новітній доступний смартфон Google поєднує в собі чипсет Tensor G3 Pixel 8 з економічними змінами, такими як матовий пластиковий корпус, товстіші рамки, старі датчики зображення і повільніша швидкість заряджання. Але не дозволяйте цьому стримувати вас. Першокласна візуалізація, сім років оновлень і гнучкий інтерфейс гарантують користувацький досвід, який забезпечує флагманські відчуття за менші гроші.

Google Pixel 9 Pro

Характеристики:

Той самий чипсет, що й у флагманських Pixel

Чудова якість зображення

Сім років оновлень

Motorola Razr+

Motorola Razr+ (2024) — це невелике, але потужне ітеративне оновлення порівняно з попередником. У нього великий дисплей на кришці, потужний чип, який не відстає, і нова телефотокамера з 2-кратним зумом. Він чудово підходить для звичайної фотографії та працює так, як ви очікуєте, даючи змогу виконувати роботу швидше й ефективніше.

Motorola Razr+

Серед його характеристик:

Більший і яскравіший дисплей на кришці

Настроюване програмне забезпечення

Відмінна продуктивність телеоб'єктива

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a — ідеальний приклад поєднання високоякісних базових функцій з компонентами середнього рівня для створення доступного смартфона з флагманськими функціями. Якщо вас не бентежить пластиковий корпус і повільніша зарядка, Pixel 8a забезпечує більшість очікуваних від флагманських телефонів вражень. Наприклад, екран залишається компактним — 6,1 дюйма, але цього року Google покращив якість панелі, збільшивши насиченість, контрастність і частоту оновлення 120 Гц.

Google Pixel 8a Фото: androidpolice.com

Новітній доступний смартфон Google поєднує в собі чипсет Tensor G3 Pixel 8 з економічними змінами, такими як матовий пластиковий корпус, товстіші рамки, старі датчики зображення і повільніша швидкість заряджання. Але не дозволяйте цьому стримувати вас. Першокласна візуалізація, сім років оновлень і гнучкий інтерфейс гарантують користувацький досвід, який забезпечує флагманські відчуття за менші гроші.

Характеристики:

Той самий чипсет, що й у флагманських Pixel

Чудова якість зображення

Сім років оновлень

Samsung Galaxy S24

Хоча він не отримав тонни оновлень порівняно з S23, Galaxy S24 містить достатньо покращень, щоб ще більше закріпити своє місце в перших рядах. Підвищена ефективність, ще кращий дисплей і вражаюче оновлення Android обіцяють очолити забіг.

Samsung Galaxy S24

Серед його технічних характеристик:

Майже неперевершена яскравість

Чудовий час роботи від акумулятора

Найкраща в галузі продуктивність

iPhone 16

Новітній iPhone 16 від Apple поставляється з двома основними бонусами: він відчувається більш Pro, ніж попередні моделі, а iOS наближає його до відчуттів від Android. Обидва відмінно працюють на його преміальному 6,1-дюймовому OLED-дисплеї, і він може похвалитися потужною потужністю для свого розміру завдяки процесору A18. Хоча його функція управління камерою забезпечує швидкий доступ до його фантастичних камер, вона працює не так добре, як повинна.

iPhone 16

Характеристики:

Зручний 6,1-дюймовий дизайн і відчуття

Чудове виконання

Чудові подвійні камери

Samsung Galaxy Z Flip 6

Новий Galaxy Z Flip 6 — це новітній і найкращий розкладний телефон Samsung, який поміститься в будь-якій кишені, сумочці або гаманці. Він оснащений 3,4-дюймовим чохлом і яскравим 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм, на якому можна відображати улюблені додатки та віджети. Flip 6 оснащений флагманським чипсетом, який дає змогу легко запускати навіть найвимогливіші додатки, роблячи багатозадачність легкою.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Характеристики:

Унікальний і красивий зовнішній вигляд

Портативний форм-фактор

Покращений захист від проникнення і конструкція петель

Google Pixel 9

Не хвилюєтеся про функції професійного рівня? Ви отримаєте набагато більше від Pixel 9 від Google, ніж просто економію грошей. Він такого ж розміру 6,3 дюйма, як і його Pro-побратим, але з чарівною полірованою скляною задньою панеллю, тому цей Pixel просто фантастично зручно тримати в руках. Ба більше, він може похвалитися деякими фантастичними перевагами, включно з чудовими продуктивністю, неймовірною якістю камери та зручними функціями Gemini AI (хоча деякі з них потребують доопрацювання).

Google Pixel 9

Характеристики:

Акуратний і привабливий дизайн 6,3 дюйма

Неймовірні камери

Сім років оновлень ОС

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.