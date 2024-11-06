У Німеччині створили найбільшу у світі сонячну електростанцію для дому: що вона може

Систему за $5120 можна встановити прямо на стіну приватного будинку. Підтримуються сонячні модулі потужністю до 6 кВт і акумулятори ємністю до 25,6 кВт-год.

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У Німеччині компанії Indielux і EPP Solar випустили під'єднувану фотоелектричну систему для житлових будинків, яку називають найбільшою у світі. Подробиці повідомляє видання PV Magazine.

Система виробляє електрику за допомогою сонячних модулів вихідною потужністю від 3 кВт до 6 кВт. Енергію можна накопичувати в акумуляторах ємністю від 5,1 кВт-год до 25,6 кВт-год. Indielux забезпечила можливість підключення до інвертора Growatt WR SPH 3000 TL TL BL-UP через монітор Ready2plugin — це цифровий прилад для безперервного вимірювання потужності та коефіцієнта стоячої хвилі (КСВ). Крім того, система під'єднується до наявних електричних установок через запобіжну вилку.

Як запевняють виробники, система управління енергоспоживанням обмежує подачу електроенергії в громадську мережу на рівні 800 Вт. Вона також оснащена розеткою потужністю до 2000 Вт для власного споживання, а також аварійною розеткою потужністю до 3000 Вт. Обладнання працює за температур від -10 °C до 50 °C.

"Технологія Ready2plugin — єдина технологія з таким виходом, що дає змогу використовувати наявні електроустановки через безпечну вилку у спосіб, який відповідає стандартам і є простим у використанні без необхідності залучення електрика", — повідомила Indielux.

Нова сонячна електростанція вже доступна для попереднього замовлення, а в грудні почне продаватися в Німеччині, Франції, Австрії, Польщі та Іспанії. Ціна починається від €4700 ($5120) і залежить від конфігурації, але після офіційного виходу на ринок може зрости. За додаткову плату постачальники пропонують послуги зі встановлення.

Керуючий директор EPP Solar Патрік Віллемер зазначив, що взаємодія технології та логістичної мережі EPP забезпечує цінову перевагу до 55% порівняно з традиційними постачальниками для повноцінної фотоелектричної системи з накопиченням енергії.

Раніше експерти назвали п'ять найкращих сонячних генераторів у 2024 році. Вони протестували понад десяток моделей зарядних станцій різної вартості та конфігурації, які можна під'єднувати до сонячних панелей для видобутку чистої електроенергії навіть під час вимкнень світла.