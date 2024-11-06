Эксперты выяснили, сколько на самом деле стоят Pixel 9 Pro и iPhone 16 Pro: цены удивляют

В рознице оба смартфона, и Pixel 9 Pro, и iPhone 16 Pro, продаются по одной и той же цене — 999 долларов. Однако их реальная себестоимость едва ли не в 2 раза меньше.

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Японские специалисты определили реальную себестоимость смартфонов Pixel 9 Pro от Google и iPhone 16 Pro от Apple. Об этом сообщает издание gsmarena.com.

Эксперты ориентировались на стоимость материалов, из которых сделаны гаджеты, не беря во внимание траты на исследования, разработки, маркетинг.

Если этот отчет точен (а это не факт, потому что это не общедоступная информация), пишет СМИ, то Pixel 9 Pro от Google намного дешевле в производстве (если смотреть на стоимость деталей), чем iPhone 16 Pro. Спецификация материалов Pixel составляет 406 долларов, а iPhone — 568 долларов.

Таким образом, стоимость материалов Pixel 9 Pro на 11% меньше, чем у Pixel 8 Pro, выпущенного в прошлом году. Возможно, дело в том, что Pixel 9 Pro меньше по размеру, т.е. у него меньший экран и меньшая батарея — и то, и другое, по-видимому, дешевле, чем у более крупных моделей, говорится в материале. Чипсет Pixel стоит 80 долларов, дисплей — 75 долларов, а компоненты камеры в сумме обходятся в 61 доллар.

Стоимость материалов iPhone 16 Pro на 6% выше, чем у его предшественника, выпущенного в прошлом году. Чипсет iPhone оценивается в 135 долларов, дисплей — в 110 долларов, а компоненты камеры в сумме составляют 91 доллар.

В рознице оба смартфона, и Pixel 9 Pro, и iPhone 16 Pro, продаются по одной и той же цене — 999 долларов.

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