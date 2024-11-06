Експерти з'ясували, скільки насправді коштують Pixel 9 Pro та iPhone 16 Pro: ціни дивують

У роздробі обидва смартфони, і Pixel 9 Pro, і iPhone 16 Pro, продаються за однією і тією ж ціною — 999 доларів. Однак їхня реальна собівартість ледь не у 2 рази менша.

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Японські фахівці визначили реальну собівартість смартфонів Pixel 9 Pro від Google і iPhone 16 Pro від Apple. Про це повідомляє видання gsmarena.com.

Експерти орієнтувалися на вартість матеріалів, з яких зроблено гаджети, не беручи до уваги витрати на дослідження, розробки, маркетинг.

Якщо цей звіт точний (а це не факт, тому що це не загальнодоступна інформація), пише ЗМІ, то Pixel 9 Pro від Google набагато дешевший у виробництві (якщо дивитися на вартість деталей), ніж iPhone 16 Pro. Специфікація матеріалів Pixel становить 406 доларів, а iPhone — 568 доларів.

Таким чином, вартість матеріалів Pixel 9 Pro на 11% менша, ніж у Pixel 8 Pro, випущеного минулого року. Можливо, річ у тім, що Pixel 9 Pro менший за розміром, тобто в нього менший екран і менша батарея — і те, й інше, мабуть, дешевше, ніж у більших моделей, йдеться в матеріалі. Чипсет Pixel коштує 80 доларів, дисплей — 75 доларів, а компоненти камери в сумі обходяться в 61 долар.

Вартість матеріалів iPhone 16 Pro на 6% вища, ніж у його попередника, випущеного минулого року. Чипсет iPhone оцінюють у 135 доларів, дисплей — у 110 доларів, а компоненти камери в сумі становлять 91 долар.

У роздробі обидва смартфони, і Pixel 9 Pro, і iPhone 16 Pro, продаються за однією і тією ж ціною — 999 доларів.

Раніше ми писали про те, який смартфон може бути "найпотужнішим на планеті". Згідно з даними бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro Max.