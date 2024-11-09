Прощайте, солнечные панели, какими мы их знаем: будущее за новым материалом

Тандемные солнечные модули из перовскита и кремния имеют КПД 24,5% и способны вырабатывать на 20% больше энергии, чем кремниевые фотоэлементы.

Солнечные панели на основе кремния долгое время доминировали в секторе солнечной энергетики, однако компания Oxford PV представила тандемные фотоэлементы на основе иного материала — перовскита. Эта технология обещает изменить то, как используется солнечная энергия, пишет ecoticias.com.

В отличие от обычных кремниевых аналогов, перовскитные панели можно изготавливать из большего количества материалов и с применением различных технологий.

Последняя разработка Oxford PV — коммерчески доступные тандемные модули из перовскита и кремния, имеющие КПД 24,5% и способные вырабатывать на 20% больше энергии, чем кремниевые фотоэлементы, что позволяет добиться большей отдачи энергии от относительно небольших систем.

Структура перовскита позволяет укладывать слои, которые могут поглощать как можно больше длин волн солнечного света. Тандемная конструкция соединяет перовскит с кремнием — два материала дополняют друг друга, достигая максимально возможной эффективности. Это увеличивает выходную мощность устройства — вплоть до КПД с показателем 24,5%, тогда как показатели кремниевых аналогов находятся в пределах 20-22%.

Также солнечные панели на основе перовскита обходятся дешевле с точки зрения материалов, используемых для их изготовления. Их можно производить с использованием меньшего количества процессов и менее дорогих материалов, что, в свою очередь, означает, что затраты на производство снизятся. В итоге, такие устройства будут обходится дешевле в розничной продаже.

Поскольку технология позволяет создавать больше энергии, технология перовскита позволяет коммунальным службам и потребителям более эффективно использовать возобновляемые источники. Недавние разработки в области коммерциализации перовскитной солнечной технологии стали поворотным моментом для отрасли зеленой энергетики.

Ранее мы писали, что солнечная станция может обеспечить 400 000 домов энергией, но местные жители против. По словам лидера консерваторов в Совете графства Норфолк Кей Мейсон Биллиг, регион "подвергается атаке" со стороны солнечной энергетики.