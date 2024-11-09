Прощавайте, сонячні панелі, якими ми їх знаємо: майбутнє за новим матеріалом

Тандемні сонячні модулі з перовскіту і кремнію мають ККД 24,5% і здатні виробляти на 20% більше енергії, ніж кремнієві фотоелементи.

Сонячні панелі на основі кремнію довгий час домінували в секторі сонячної енергетики, проте компанія Oxford PV представила тандемні фотоелементи на основі іншого матеріалу — перовскіту. Ця технологія обіцяє змінити те, як використовується сонячна енергія, пише ecoticias.com.

На відміну від звичайних кремнієвих аналогів, перовскітні панелі можна виготовляти з більшої кількості матеріалів і з застосуванням різних технологій.

Остання розробка Oxford PV — комерційно доступні тандемні модулі з перовскіту і кремнію, що мають ККД 24,5% і здатні виробляти на 20% більше енергії, ніж кремнієві фотоелементи, що дає змогу домогтися більшої віддачі енергії від відносно невеликих систем.

Структура перовскіту дає змогу укладати шари, які можуть поглинати якомога більше довжин хвиль сонячного світла. Тандемна конструкція з'єднує перовскіт із кремнієм — два матеріали доповнюють один одного, досягаючи максимально можливої ефективності. Це збільшує вихідну потужність пристрою — аж до ККД з показником 24,5%, тоді як показники кремнієвих аналогів перебувають у межах 20-22%.

Також сонячні панелі на основі перовскіту обходяться дешевше з погляду матеріалів, використовуваних для їх виготовлення. Їх можна виробляти з використанням меншої кількості процесів і менш дорогих матеріалів, що, в свою чергу, означає, що витрати на виробництво знизяться. У підсумку, такі пристрої коштуватимуть дешевше в роздрібному продажі.

Оскільки технологія дає змогу створювати більше енергії, технологія перовскіту дає змогу комунальним службам і споживачам більш ефективно використовувати поновлювані джерела. Недавні розробки в галузі комерціалізації перовскітної сонячної технології стали поворотним моментом для галузі зеленої енергетики.

Раніше ми писали, що сонячна станція може забезпечити 400 000 будинків енергією, але місцеві жителі проти. За словами лідера консерваторів у Раді графства Норфолк Кей Мейсон Білліг, регіон "піддається атаці" з боку сонячної енергетики.