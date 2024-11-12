Новый дисплей LG скручивается и выдерживает 10 000 растяжений: зачем он нужен (видео)

Прототип с диагональю 12–18 дюймов сохраняет полную цветовую гамму RGB и превосходное разрешение, несмотря на различные манипуляции с ним.

LG продемонстрировала несколько возможных вариантов использования, включая автомобильный дисплей, который может менять форму и управляться жестами рук, а также носимый экран, предоставляющий пожарным информацию в режиме реального времени. Об этом пишет Interesting Engineering.

LG представляет революционную технологию отображения информации: "первый в мире растягивающийся дисплей", способный расширяться на 50%.

"Мы продолжим создавать устойчивую будущую экосистему дисплеев посредством тесного сотрудничества между южнокорейской промышленностью, академическими кругами и заинтересованными сторонами в области исследований", — заявил в ходе мероприятия технический директор и исполнительный вице-президент LG Display Су Ен Юн.

Этот растягивающийся дисплей может скручиваться и растягиваться, принимая различные формы, в отличие от стандартных гибких дисплеев, которые можно просто сгибать или складывать. Технология открывает новые возможности в ряде отраслей, включая носимые устройства, моду и автомобильную промышленность.

Благодаря разрешению 100 пикселей на дюйм новый 12-дюймовый дисплей может быть расширен до 18 дюймов, обеспечивая при этом четкое и красочное изображение. Текущая версия обеспечивает значительное улучшение, увеличив коэффициент растяжимости на 50% по сравнению с первоначальным прототипом LG 2022 года, который мог растягиваться только на 20%.

"Максимальный коэффициент удлинения новой панели увеличился более чем вдвое — с 20% до 50%", — говорится в пресс-релизе.

По словам LG, новые методы соединения дисплеев и уникальный кремниевый материал, используемый в контактных линзах, стали одними из передовых технологий, которые позволили достичь этого результата. Компания заявляет, что экран можно растянуть более чем в 10 000 раз без ущерба для качества изображения даже в экстремальных погодных условиях. Помимо того, что растягивающийся дисплей легкий, тонкий и прочный, он может прилипать к поверхностям с неровными изгибами, таким как кожа или одежда.

Компания продемонстрировала несколько возможных вариантов использования, включая автомобильный дисплей, который может менять форму и управляться жестами рук, а также носимый экран, предоставляющий пожарным информацию в режиме реального времени.

LG Display лидирует в этой технологии, являясь частью общенационального исследования, возглавляемого Министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. Цель проекта — изобрести следующее поколение дисплейных технологий. Успешная разработка LG растягивающихся дисплеев не только повысила гибкость экранов, но и помогла Южной Корее достичь более масштабной цели — занять лидирующее положение на мировом рынке дисплеев.

Многие технологические гиганты уже пробовали использовать растягивающиеся дисплеи; компания Samsung представила один из них в начале этого года на конференции International Meeting on Information Displays (IMID) 2024. Согласно пресс-релизу от августа, растягивающаяся панель использует технологию микросветодиодов и "может похвастаться самым высоким разрешением и коэффициентом удлинения среди растягивающихся изделий на рынке".

"Новейшая панель может растягиваться до 1,25 раз от своего первоначального размера и имеет разрешение 120 пикселей на дюйм, что сопоставимо с игровыми мониторами", — утверждает производитель дисплеев.

Samsung утверждает, что гибкий микросветодиодный дисплей можно растягивать до 1,25 раз или "скручивать как резину", после чего он вернется к своей первоначальной форме.

Напомним, для устройств Android начали появляться вредоносные приложения, которые могут стать причиной кражи данных, замедления работы телефона или даже разрядки его аккумулятора.