Новий дисплей LG скручується і витримує 10 000 розтягувань: навіщо він потрібен (відео)

Прототип з діагоналлю 12-18 дюймів зберігає повну колірну гаму RGB і чудову роздільну здатність, незважаючи на різні маніпуляції з ним.

LG продемонструвала кілька можливих варіантів використання, включно з автомобільним дисплеєм, який може змінювати форму і керуватися жестами рук, а також екраном для носіння, який надає пожежникам інформацію в режимі реального часу. Про це пише Interesting Engineering.

LG представляє революційну технологію відображення інформації: "перший у світі дисплей, що розтягується", здатний розширюватися на 50%.

"Ми продовжимо створювати стійку майбутню екосистему дисплеїв за допомогою тісної співпраці між південнокорейською промисловістю, академічними колами та зацікавленими сторонами в галузі досліджень", — заявив під час заходу технічний директор і виконавчий віце-президент LG Display Су Ен Юн.

Цей дисплей, що розтягується, може скручуватися і розтягуватися, приймаючи різні форми, на відміну від стандартних гнучких дисплеїв, які можна просто згинати або складати. Технологія відкриває нові можливості в низці галузей, включно з носимими пристроями, модою та автомобільною промисловістю.

Завдяки роздільній здатності 100 пікселів на дюйм новий 12-дюймовий дисплей може бути розширено до 18 дюймів, забезпечуючи при цьому чітке і барвисте зображення. Поточна версія забезпечує значне поліпшення, збільшивши коефіцієнт розтяжності на 50% порівняно з початковим прототипом LG 2022 року, який міг розтягуватися тільки на 20%.

"Максимальний коефіцієнт подовження нової панелі збільшився більш ніж удвічі — з 20% до 50%", — ідеться в прес-релізі.

За словами LG, нові методи з'єднання дисплеїв і унікальний кремнієвий матеріал, який використовується в контактних лінзах, стали одними з передових технологій, які дали змогу досягти цього результату. Компанія заявляє, що екран можна розтягнути більш ніж у 10 000 разів без шкоди для якості зображення навіть в екстремальних погодних умовах. Крім того, що дисплей, який розтягується, легкий, тонкий і міцний, він може прилипати до поверхонь з нерівними вигинами, таких як шкіра або одяг.

Компанія продемонструвала кілька можливих варіантів використання, включно з автомобільним дисплеєм, який може змінювати форму і керуватися жестами рук, а також екраном для носіння, що надає пожежникам інформацію в режимі реального часу.

LG Display лідирує в цій технології, будучи частиною загальнонаціонального дослідження, очолюваного Міністерством торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї. Мета проекту — винайти наступне покоління дисплейних технологій. Успішна розробка LG дисплеїв, що розтягуються, не тільки підвищила гнучкість екранів, а й допомогла Південній Кореї досягти масштабнішої мети — зайняти лідируюче положення на світовому ринку дисплеїв.

Багато технологічних гігантів уже пробували використовувати дисплеї, що розтягуються; компанія Samsung представила один із них на початку цього року на конференції International Meeting on Information Displays (IMID) 2024. Згідно з прес-релізом від серпня, панель, що розтягується, використовує технологію мікросвітлодіодів і "може похвалитися найвищою роздільною здатністю і коефіцієнтом подовження серед виробів, що розтягуються, на ринку".

"Новітня панель може розтягуватися до 1,25 разів від свого початкового розміру і має роздільну здатність 120 пікселів на дюйм, що можна порівняти з ігровими моніторами", — стверджує виробник дисплеїв.

Samsung стверджує, що гнучкий мікросвітлодіодний дисплей можна розтягувати до 1,25 разів або "скручувати як гуму", після чого він повернеться до своєї первісної форми.

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