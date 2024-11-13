Холостые патроны и смекалка: как дроны ВСУ сбивают российские квадрокоптеры сетями (видео)

Украинский проект Ptashka Drones вооружает разные коптеры новым оружием, которое позволяет не только сбивать, но и захватывать технику ВС РФ.

Развитие технологий на войне в Украине привело к тому, что дроны начали охотиться друг за другом. Издание Forbes выяснило, как украинские военные сбивают вражеские квадрокоптеры, стреляя по ним сетями прямо в небе.

Недавно в социальной сети Twitter появились несколько видеороликов, как дроны ВС РФ попадают в сети, сброшенные другими летательными аппаратами. Волокна опутывают лопасти, которые являются уязвимым местом коптеров, и выводят их из строя.

В 20 веке инженеры разрабатывали для полиции ружья для стрельбы сетями с четырьмя грузами по краям, заставляющими ее раскрываться в полете. Идея была в том, чтобы опутать цель и обездвижить ее без вреда, хотя те же самые грузы могли серьезно травмировать при попадании по телу человека.

Позже технологию переосмыслили для борьбы с дронами. Уже существует довольно большой выбор установок для стрельбы сетями от Skywall Patrol, похожего на базуку , используемого для защиты президентов США и других лиц, до ружей Skynet 12-го калибра. Есть за рубежом и перехватчики дронов с системой запуска сетей, например, Fortem DroneHunter 700, который поставили в Украину.

А недавно украинская команда Ptashka Drones при поддержке кластера Brave1 разработала новую систему для БпЛА. Как отметил OSINT-аналитик DanielR на своей странице в Twitter/X, в ее основе лежат патрон калибра 9 мм и механизм с подпружиненным курком, который взводится помещением болта в специальный паз. Сервопривод активируется, когда оператор включает светодиодный фонарь дрона, раздается выстрел, пороховые газы выталкивают четыре металлических шарика, служащих грузами для сети.

Сама сеть до той поры хранится в пластиковом конусе с крышкой, напечатанном на 3D принтере. Ее нужно правильно упаковать в этот контейнер, чтобы не запуталась. Шарики-грузы при этом крепятся в специальных трубках. Сеть имеет площадь 3 метра / 10 квадратных футов, что делает ее способной охватывать более крупные дроны.

Устройство системы Ptashka Drones для стрельбы сетями по дронам Фото: Twitter/DanielR

Механизм для стрельбы сетями можно установить на дрон без необходимости менять конструкцию. Более того, существуют различные крепления для соединения с различными моделями квадрокоптеров. Общий вес системы составляет около 373 грамм, поэтому БпЛА без особого труда ее поднимают. Однако отдача во время стрельбы довольно сильная, что влияет на точность. Вероятно, создатели еще доработают конструкцию.

Дальность эффективного выстрела составляет около 10 метров. Судя по роликам, при попадании в сеть вражеские дроны быстро падают вниз. По мнению аналитика, украинские военные могут находить и захватывать упавшие беспилотники для получения разведывательной информации или повторного использования.

Как обычно случается на войне в Украине, обе стороны разрабатывают похожее оружие в одно и то же время. ВС РФ уже начали использовать беспилотники для стрельбы сетями по тяжелым дронам-бомбардировщикам типа "Баба Яга".

Forbes уже предвидит контрмеры для такого оружия. На спортивной арене для боев дронов DroneClash разработчики уже представляли коптеры с закрытыми роторами. Это увеличивает вес, снижает скорость и производительность летательного аппарата, но защищает от повреждения лопастей. Вполне возможно, скоро такую же броню российские и украинские войска начнут ставить на свои БпЛА.

Ранее писали, что в Украине создали 10 аналогов дрона Mavic. По словам миминистр стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, производство таких средств снизит зависимость украинской армии от иностранных закупок.