Холості патрони і кмітливість: як дрони ЗСУ збивають російські квадрокоптери сітками (відео)

Український проєкт Ptashka Drones озброює різні коптери новою зброєю, яка дає змогу не тільки збивати, а й захоплювати техніку ЗС РФ.

Розвиток технологій на війні в Україні призвів до того, що дрони почали полювати один за одним. Видання Forbes з'ясувало, як українські військові збивають ворожі квадрокоптери, стріляючи по них сітками просто в небі.

Нещодавно в соціальній мережі Twitter з'явилися кілька відеороликів, як дрони ЗС РФ потрапляють у сітки, скинуті іншими літальними апаратами. Волокна обплутують лопаті, які є вразливим місцем коптерів, і виводять їх з ладу.

У 20 столітті інженери розробляли для поліції рушниці для стрільби сітками з чотирма вантажами по краях, що змушують її розкриватися в польоті. Ідея була в тому, щоб обплутати ціль і знерухомити її без шкоди, хоча ті самі вантажі могли серйозно травмувати в разі влучання по тілу людини.

Пізніше технологію переосмислили для боротьби з дронами. Уже існує доволі великий вибір установок для стрільби сітками: від Skywall Patrol, схожого на базуку, використовуваного для захисту президентів США та інших осіб, до рушниць Skynet 12-го калібру. Є за кордоном і перехоплювачі дронів із системою запуску сіток, наприклад, Fortem DroneHunter 700, який поставили в Україну.

А нещодавно українська команда Ptashka Drones за підтримки кластера Brave1 розробила нову систему для БпЛА. Як зазначив OSINT-аналітик DanielR на своїй сторінці у Twitter/X, в її основі лежать патрон калібру 9 мм і механізм із підпружиненим курком, що зводиться поміщенням болта в спеціальний паз. Сервопривід активується, коли оператор вмикає світлодіодний ліхтар дрона, лунає постріл, порохові гази виштовхують чотири металеві кульки, що слугують вантажами для сітки.

Сама сітка до того часу зберігається в пластиковому конусі з кришкою, надрукованому на 3D принтері. Її потрібно правильно упакувати в цей контейнер, щоб не заплуталася. Кульки-вантажі при цьому кріпляться в спеціальних трубках. Мережа має площу 3 метри / 10 квадратних футів, що робить її здатною охоплювати більші дрони.

Пристрій системи Ptashka Drones для стрільби сітками по дронам Фото: Twitter/DanielR

Механізм для стрільби сітками можна встановити на дрон без необхідності змінювати конструкцію. Ба більше, існують різні кріплення для з'єднання з різними моделями квадрокоптерів. Загальна вага системи становить близько 373 грамів, тому БпЛА без особливих зусиль її підіймають. Однак віддача під час стрільби досить сильна, що впливає на точність. Ймовірно, творці ще доопрацюють конструкцію.

Дальність ефективного пострілу становить близько 10 метрів. Судячи з роликів, під час потрапляння в мережу ворожі дрони швидко падають вниз. На думку аналітика, українські військові можуть знаходити і захоплювати безпілотники, що впали, для отримання розвідувальної інформації або повторного використання.

Як зазвичай трапляється на війні в Україні, обидві сторони розробляють схожу зброю в один і той самий час. ЗС РФ уже почали використовувати безпілотники для стрільби сітками по важких дронам-бомбардувальниках типу "Баба Яга".

Forbes уже передбачає контрзаходи для такої зброї. На спортивній арені для боїв дронів DroneClash розробники вже представляли коптери із закритими роторами. Це збільшує вагу, знижує швидкість і продуктивність літального апарату, але захищає від пошкодження лопатей. Цілком можливо, скоро таку ж броню російські та українські війська почнуть ставити на свої БпЛА.

Раніше писали, що в Україні створили 10 аналогів дрона Mavic. За словами міністра стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, виробництво таких засобів знизить залежність української армії від іноземних закупівель.