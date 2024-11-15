Samsung разочаровала: смартфон Galaxy S25 не станет самым мощным телефоном 2025 года

Согласно результатам теста Geekbench, Galaxy с чипсетом 8 Elite Snapdragon отстает в производительности от базового iPhone 16.

Недавний пост в соцсети X продемонстрировал результат теста чипа, которым оснащен новый флагманский смартфон Galaxy S25, и результаты ниже, чем ожидалось. Об этом пишет tomsguide.com.

В посте представлен скриншот результатов для устройства с номером модели SM-S931N, вероятно, корейской версии S25. Согласно NoteBookCheck, телефон поставляется с чипсетом 8 Elite Snapdragon для Galaxy, работающим на тактовой частоте 4,47 ГГц, и 12 ГБ оперативной памяти.

Хотя отраслевые СМИ хвалят мощность Snapdragon 8 Elite, эти тесты говорят о том, что Galaxy S25 оставит желать лучшего. Согласно результатам Geekbench, устройство имеет одноядерный балл 2481 и многоядерный балл 8658. По сравнению с базовым iPhone 16, у которого одноядерный балл 3301 и многоядерный балл 6922, это выглядит не очень хорошо для Samsung, говорится в материале.

Согласно результатам Geekbench, Galaxy S24 имеет одноядерный балл 2481 и многоядерный балл 8658 Фото: Geekbench / @Jukanlosreve

Недавно эксперты tomsguide.com самостоятельно протестировали чип Snapdragon 8 Elite на эталонном устройстве. Тест показал одноядерный балл 3212 и многоядерный балл 10318. Однако следует отметить, что тестовое устройство, которое им предоставили, имело 24 ГБ оперативной памяти. Это означает, что, хотя 12 ГБ оперативной памяти S25 являются обновлением по сравнению с 8 ГБ оперативной памяти Galaxy S24, они все еще могут ограничивать возможности телефона по использованию чипа.

Однако реальным вопросом станет мощность Galaxy S25 Ultra, который, по слухам, получит 16 ГБ оперативной памяти.

"Будем надеяться, что больший объем оперативной памяти поможет чипу Snapdragon 8 Elite работать лучше. Если этого не произойдет, то пользователи будут задаваться вопросом, почему Samsung повышает цену, при этом используя те же панели дисплея M13, что и серия S24", — пишут авторы.

На данный момент остается только ждать, пока у экспертов не появится возможность протестировать телефоны самостоятельно, чтобы увидеть, насколько сильно тормозит S25. Если оценки точны, то Galaxy S25 придется приложить немало усилий, чтобы попасть в список лучших телефонов 2025 года.

Ранее мы писали о том, что создан чип, способный конкурировать с флагманом Apple. Snapdragon 8 Elite — 6,8-дюймовое эталонное устройство работает на стандартной конфигурации Snapdragon 8 Elite с процессором, максимальная частота которого составляет 4,32 ГГц. Устройство также было оснащено 24 ГБ оперативной памяти.