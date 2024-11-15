Samsung розчарувала: смартфон Galaxy S25 не стане найпотужнішим телефоном 2025 року

Згідно з результатами тесту Geekbench, Galaxy з чипсетом 8 Elite Snapdragon відстає в продуктивності від базового iPhone 16.

Нещодавній пост у соцмережі X продемонстрував результат тесту чипа, яким оснащений новий флагманський смартфон Galaxy S25, і результати нижчі, ніж очікувалося. Про це пише tomsguide.com.

У пості представлений скриншот результатів для пристрою з номером моделі SM-S931N, ймовірно, корейської версії S25. Згідно з NoteBookCheck, телефон поставляється з чипсетом 8 Elite Snapdragon для Galaxy, що працює на тактовій частоті 4,47 ГГц, і 12 ГБ оперативної пам'яті.

Хоча галузеві ЗМІ хвалять потужність Snapdragon 8 Elite, ці тести говорять про те, що Galaxy S25 залишить бажати кращого. Згідно з результатами Geekbench, пристрій має одноядерний бал 2481 і багатоядерний бал 8658. Порівняно з базовим iPhone 16, у якого одноядерний бал 3301 і багатоядерний бал 6922, це виглядає не дуже добре для Samsung, йдеться в матеріалі.

Згідно з результатами Geekbench, Galaxy S24 має одноядерний бал 2481 і багатоядерний бал 8658 Фото: Geekbench / @Jukanlosreve

Нещодавно експерти tomsguide.com самостійно протестували чип Snapdragon 8 Elite на еталонному пристрої. Тест показав одноядерний бал 3212 та багатоядерний бал 10318. Однак слід зазначити, що тестовий пристрій, який їм надали, мав 24 ГБ оперативної пам'яті. Це означає, що, хоча 12 ГБ оперативної пам'яті S25 є оновленням порівняно з 8 ГБ оперативної пам'яті Galaxy S24, вони все ще можуть обмежувати можливості телефону щодо використання чипа.

Однак реальним питанням стане потужність Galaxy S25 Ultra, який, за чутками, отримає 16 ГБ оперативної пам'яті.

"Будемо сподіватися, що більший обсяг оперативної пам'яті допоможе чіпу Snapdragon 8 Elite працювати краще. Якщо цього не станеться, то користувачі будуть шукати відповіді на запитання, чому Samsung підвищує ціну, при цьому використовуючи ті ж панелі дисплея M13, що і серія S24", — пишуть автори.

Наразі залишається тільки чекати, поки в експертів не з'явиться можливість протестувати телефони самостійно, щоб побачити, наскільки сильно гальмує S25. Якщо оцінки точні, то Galaxy S25 доведеться докласти чимало зусиль, щоб потрапити до списку найкращих телефонів 2025 року.

Раніше ми писали про те, що створено чип, здатний конкурувати з флагманом Apple. Snapdragon 8 Elite — 6,8-дюймовий еталонний пристрій працює на стандартній конфігурації Snapdragon 8 Elite з процесором, максимальна частота якого становить 4,32 ГГц. Пристрій також був оснащений 24 ГБ оперативної пам'яті.