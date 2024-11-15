Наушники со "звуковым пузырем" позволят говорить в любом шуме: как они работают (видео)

ИИ-система устройства может фактически узнать расстояние до каждого источника звука в комнате и обработать это в режиме реального времени, в течение 8 миллисекунд.

Наушники со "звуковым пузырем" Sound bubble избирательно подавляют шумы на определенном расстоянии, поэтому пользователи могут четко слышать друг друга во время разговора среди фонового шума. Об этом пишет New Atlas.

В ресторане или на вечеринке фоновый шум может мешать слышать разговор людей, даже находящихся близко. Но вскоре мы сможем носить наушники, которые будут использовать ИИ для фильтрации шума на небольшом расстоянии, создавая "звуковой пузырь", который позволяет сосредоточиться на собственном разговоре.

Разработанное инженерами Вашингтонского университета, устройство по сути представляет собой пару шумоподавляющих наушников, оснащенных шестью дополнительными микрофонами вдоль оголовья.

Небольшой бортовой компьютер управляет нейронной сетью, обученной анализировать расстояние до различных источников звука, отфильтровывая шум, исходящий из более дальних мест, и усиливая звуки, которые находятся ближе к пользователю.

Конечный результат — это своего рода звуковой пузырь, как его описывает команда, который можно настроить с радиусом от 1 до 2 м (от 1 до 2 метра). Идея в том, чтобы слышать, как люди говорят внутри этого пузыря, в то время как шумы за его пределами подавляются в среднем на 49 децибел. Если кто-то еще входит в пузырь, он тоже может присоединиться к разговору.

"Наши возможности фокусироваться на людях поблизости могут быть ограничены в таких местах, как шумные рестораны, поэтому создание звуковых пузырей на слуховом устройстве до сих пор не представлялось возможным", — сказал Шьям Голлакота, старший автор исследования.

Первоначально нейронная сеть была обучена на данных, собранных в 22 различных помещениях, таких как офисы и жилые помещения. Наушники были надеты на голову манекена и вращались, в то время как шумы воспроизводились с разных расстояний.

Алгоритм, по-видимому, сравнивает различные фазы каждой частоты звука, чтобы определить, насколько далеко находится источник, и блокировать звуки соответствующим образом.

Это всего лишь последняя версия технологии, которую команда разрабатывает уже некоторое время. Итерация прошлого года использовала рой маленьких роботов, которые перемещались по комнате самостоятельно, проводя измерения для создания отдельных аудиопотоков для разных источников, позволяя пользователю отключать определенные области по требованию.

Всего несколько месяцев назад исследователи продемонстрировали версию, которая могла выделять голос одного человека, просто глядя на него.

Эта версия звукового пузыря может оказаться наиболее практичной итерацией технологии, позволяя вести четкую беседу в людном месте, например, в баре. Она могла бы работать еще лучше, если бы ее можно было интегрировать в более мелкое оборудование, такое как слуховые аппараты или наушники-вкладыши, и, к счастью, команда уже работает над этим, а также создает стартап для коммерциализации технологии.

Напомним, ученый рассказал, могут ли наушники с шумоподавлением ухудшить слух. Технология мешает нормальной обработке звуков человеческим мозгом, принося как пользу, так и необратимый вред для организма.