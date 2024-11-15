Навушники зі "звуковою бульбашкою" дадуть змогу говорити в будь-якому шумі: як працюють (відео)

ШІ-система пристрою може фактично дізнатися відстань до кожного джерела звуку в кімнаті і обробити це в режимі реального часу, протягом 8 мілісекунд.

Навушники зі "звуковою бульбашкою" Sound bubble вибірково пригнічують шуми на певній відстані, тож користувачі можуть чітко чути одне одного під час розмови серед фонового шуму. Про це пише New Atlas.

У ресторані або на вечірці фоновий шум може заважати чути розмову людей, навіть тих, що знаходяться близько. Але незабаром ми зможемо носити навушники, які використовуватимуть ШІ для фільтрації шуму на невеликій відстані, створюючи "звукову бульбашку", що дає змогу зосередитися на власній розмові.

Розроблений інженерами Вашингтонського університету, пристрій, по суті, є парою шумозаглушувальних навушників, оснащених шістьма додатковими мікрофонами вздовж оголів'я.

Невеликий бортовий комп'ютер керує нейронною мережею, навченою аналізувати відстань до різних джерел звуку, відфільтровуючи шум, що виходить з більш далеких місць, і посилюючи звуки, які знаходяться ближче до користувача.

Кінцевий результат — це свого роду звукова бульбашка, як її описує команда, яку можна налаштувати з радіусом від 1 до 2 м (від 1 до 2 метра). Ідея в тому, щоб чути, як люди говорять усередині цієї бульбашки, тоді як шуми за її межами пригнічуються в середньому на 49 децибел. Якщо хтось ще входить у міхур, він теж може приєднатися до розмови.

"Наші можливості фокусуватися на людях поблизу можуть бути обмежені в таких місцях, як галасливі ресторани, тому створення звукових бульбашок на слуховому пристрої досі не уявлялося можливим", — сказав Шьям Голлакота, старший автор дослідження.

Спочатку нейронну мережу було навчено на даних, зібраних у 22 різних приміщеннях, таких як офіси і житлові приміщення. Навушники були надіті на голову манекена і оберталися, в той час як шуми відтворювалися з різних відстаней.

Алгоритм, мабуть, порівнює різні фази кожної частоти звуку, щоб визначити, наскільки далеко розташоване джерело, і блокувати звуки відповідним чином.

Це всього лише остання версія технології, яку команда розробляє вже деякий час. Ітерація минулого року використовувала рій маленьких роботів, які переміщалися кімнатою самостійно, проводячи вимірювання для створення окремих аудіопотоків для різних джерел, що давало змогу користувачеві вимикати певні області на вимогу.

Лише кілька місяців тому дослідники продемонстрували версію, яка могла виділяти голос однієї людини, просто дивлячись на неї.

Ця версія звукової бульбашки може виявитися найбільш практичною ітерацією технології, даючи змогу вести чітку бесіду в людному місці, наприклад, у барі. Вона могла б працювати ще краще, якби її можна було інтегрувати в більш дрібне обладнання, як-от слухові апарати або навушники-вкладиші, і, на щастя, команда вже працює над цим, а також створює стартап для комерціалізації технології.

Нагадаємо, вчений розповів, чи можуть навушники з шумозаглушенням погіршити слух. Технологія заважає нормальній обробці звуків людським мозком, приносячи як користь, так і незворотну шкоду для організму.