Почти бесполезны: от каких функций стоит отказаться, чтобы купить смартфон дешевле

Владельцы могут заплатить кругленькую сумму, но не ощутить преимуществ титановой рамки, камеры, дисплея и других функций.

Цены на смартфоны стремительно растут, некоторые флагманские модели продаются дороже 1000 долларов, а производители каждый год предлагают все новые усовершенствования. Портал Android Police определил, за какие особенности гаджетов точно не стоит переплачивать. Это семь мелочей, которые иногда бывают полезными, но слишком уж повышают стоимость iPhone или телефонов на Android.

Титановая рама: прочная, но дорогая

Смартфон Samsung Galaxy S24 с титановой рамкой Фото: androidpolice.com

Хотя титановая рама звучит внушительно, немногие пользователи смогут оправдать ее стоимость. Титан дороже в производстве, чем другие материалы, такие как алюминий или нержавеющая сталь. Хотя титан теоретически прочнее и долговечнее, высококачественная рама из нержавеющей стали с полированной отделкой может обеспечить сопоставимую защиту, не жертвуя внешнем видом и не повышая цену.

Титан также легче "нержавейки", но в масштабах одного смартфона вес снижается незначительно. Взять последние флагманы Samsung: разница в весе между Galaxy S23 Ultra (234 г) и Galaxy S24 Ultra (232 г) составляет всего два грамма.

Кроме того, для лучшей защиты и удобства владельцы телефонов часть покупают для своих дорогих смартфонов защитные чехлы. Это фактически сводит на нет любую экономию веса или разницу в ощущениях от материала рамы.

Беспроводная зарядка: медленная и вредная

Беспроводная зарядка для смартфона не так уж нужна Фото: androidpolice.com

Хотя беспроводная зарядка может быть удобнее обычных, ее стоимость часто считают неоправданно высокой. Большинство современных технологий зарядки известны медлительностью, часто производят много тепла, которое может пагубно повлиять на состояние батареи. Процесс зарядки также может прерываться из-за частых вибраций, вызванных уведомлениями и звонками.

Помимо поддержки беспроводной зарядки самим телефоном, нужно также иметь специальное устройство, что увеличивает стоимость и занимает лишнее место в доме. В Android Police считают, что производителям лучше сосредоточиться на высокоскоростной проводной зарядке ведь за 15 минут при подключении через кабель можно передать больше энергии, чем за час беспроводной.

Макрокамера: большие деньги за плохое качество

Смартфон Moto G с макрокамерой Фото: androidpolice.com

Камеры для съемки крупных планов многим может показаться удачной идеей, но на практике они непрактичны и делают фото плохого качества. Большинство производителей предлагают такое дополнение исключительно для того, чтобы можно было хвастаться большим количеством объективов.

Большинство макрокамер обычно имеют низкое количество мегапикселей, что приводит к тому, что изображениям не хватает детализации и четкости. Это сводит на нет смысл съемки крупным планом. Кроме того, в обычной жизни не так часто нужно фотографировать что-то очень маленькое, например, цветы или насекомых.

Такие производители, как Apple, уже используют сверхширокие объективы для фокусировки на объектах, расположенных очень близко (например, в пределах 2 см). Такая аккуратная реализация устраняет необходимость в отдельной, специализированной макрокамере. Она более эффективна и обеспечивает лучшее качество изображения.

Новое поколение Gorilla Glass: прочное, но бесполезное

Защитные стекла Samsung Galaxy S24, Oneplus 12, Google Pixel 8a Фото: androidpolice.com

Стекла для смартфонов от компании Corning весьма популярны, и каждое поколение все лучше защищает от падения или царапин. Однако для среднего потребителя разница между последней моделью Gorilla Glass и ее предшественником поколением часто незначительна. К тому же, пользователи, которые действительно переживают о сохранности своих экранов, покупают дополнительные закаленные стекла и защитные чехлы.

Изогнутый дисплей: плюсы и минусы

Смартфон с изогнутыми краями дисплея Фото: androidpolice.com

Изогнутые экраны смартфонов выглядят современно и устраняют рамку по бокам, однако непрактичны в повседневном использовании. Они могут искажать изображения и видео по краям, отвлекать от просмотра или во время игр. Плоские дисплеи обеспечивают лучший захват, а также просмотр без искажений.

Вдобавок, изогнутое стекло более уязвимо к повреждениям от падений и ударов. Края особенно подвержены растрескиванию или разбиванию. Кроме того, найти хорошую закаленную защитную пленку для изогнутого дисплея может быть непросто. Samsung и Google неспроста отказались от изогнутых панелей в пользу плоских, скоро их примеру могут последовать и другие.

Новейший датчик камеры: лучше не станет

Камеры смартфонов iPhone и Google Pixel Фото: androidpolice.com

Характеристики последних датчиков Sony IMX или Samsung ISOCELL выглядят впечатляюще, но они уже не могут существенно улучшить качество. Развитие фотографии достигло того уровня, где решающую роль играет уже не аппаратное, а программное обеспечение. По мнению аналитиков, производителям стоит последовать примеру Google и заняться оптимизацией алгоритмов и мощности новейших процессоров для улучшения качества изображения и видео.

Использование одних и тех же датчиков изображения в течение нескольких лет должно дать разработчикам достаточно времени для их оптимизации. Например, линейка Pixel от Google известна тем, что обеспечивает исключительную производительность камеры, несмотря на отсутствие новейших или самых больших датчиков. Это в основном связано с их превосходными и постоянно совершенствующимися алгоритмами обработки изображений.

Распознавание лица Android: намного хуже Apple

Биометрические сканеры для распознавания лица iPhone и Android-смартфона

С момента появления iPhone X в 2017 году многие производители Android пытались внедрить функцию Face Unlock. Однако они часто не дотягивают до уровня безопасности и надежности решения Apple. Производителям следует поработать над единым надежным (ультразвуковым, а не оптическим) сканером на дисплее. Предложение нескольких биометрических опций может показаться хорошей идеей, но часто это лишь сбивает пользователей с толку.

Новые телефоны почти не отличаются от старых. Эксперты объяснили, есть ли смысл обновлять модели смартфонов каждый год.