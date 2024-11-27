Майже марні: від яких функцій варто відмовитися, щоб купити смартфон дешевше

Власники можуть заплатити кругленьку суму, але не відчути переваг титанової рамки, камери, дисплея та інших функцій.

Ціни на смартфони стрімко зростають, деякі флагманські моделі продаються дорожче 1000 доларів, а виробники щороку пропонують дедалі нові вдосконалення. Портал Android Police визначив, за які особливості гаджетів точно не варто переплачувати. Це сім дрібниць, які іноді бувають корисними, але надто вже підвищують вартість iPhone або телефонів на Android.

Титанова рама: міцна, але дорога

Смартфон Samsung Galaxy S24 з титановою рамкою Фото: androidpolice.com

Хоча титанова рама звучить переконливо, небагато користувачів зможуть виправдати її вартість. Титан дорожчий у виробництві, ніж інші матеріали, такі як алюміній або нержавіюча сталь. Хоча титан теоретично міцніший і довговічніший, високоякісна рама з неіржавкої сталі з полірованим оздобленням може забезпечити порівнянний захист, не жертвуючи зовнішнім виглядом і не підвищуючи ціну.

Титан також легший за "нержавійку", але в масштабах одного смартфона вага знижується незначно. Взяти останні флагмани Samsung: різниця у вазі між Galaxy S23 Ultra (234 г) і Galaxy S24 Ultra (232 г) становить лише два грами.

Крім того, для кращого захисту та зручності власники телефонів частину купують для своїх дорогих смартфонів захисні чохли. Це фактично зводить нанівець будь-яку економію ваги чи різницю у відчуттях від матеріалу рами.

Бездротова зарядка: повільна і шкідлива

Бездротова зарядка для смартфона не так уже й потрібна Фото: androidpolice.com

Хоча бездротова зарядка може бути зручнішою за звичайні, її вартість часто вважають невиправдано високою. Більшість сучасних технологій зарядки відомі повільністю, часто продукують багато тепла, яке може згубно вплинути на стан батареї. Процес заряджання також може перериватися через часті вібрації, спричинені сповіщеннями та дзвінками.

Крім підтримки бездротової зарядки самим телефоном, потрібно також мати спеціальний пристрій, що збільшує вартість і займає зайве місце в будинку. В Android Police вважають, що виробникам краще зосередитися на високошвидкісній дротовій зарядці, адже за 15 хвилин при підключенні через кабель можна передати більше енергії, ніж за годину бездротової.

Макрокамера: великі гроші за погану якість

Смартфон Moto G з макрокамерою Фото: androidpolice.com

Камери для зйомки крупних планів багатьом може здатися вдалою ідеєю, але на практиці вони непрактичні і роблять фото поганої якості. Більшість виробників пропонують таке доповнення виключно для того, щоб можна було хвалитися великою кількістю об'єктивів.

Більшість макрокамер зазвичай мають низьку кількість мегапікселів, що призводить до того, що зображенням не вистачає деталізації та чіткості. Це зводить нанівець сенс зйомки крупним планом. Крім того, у звичайному житті не так часто потрібно фотографувати щось дуже маленьке, наприклад, квіти або комах.

Такі виробники, як Apple, уже використовують надширокі об'єктиви для фокусування на об'єктах, розташованих дуже близько (наприклад, у межах 2 см). Така акуратна реалізація усуває необхідність в окремій, спеціалізованій макрокамері. Вона більш ефективна і забезпечує кращу якість зображення.

Нове покоління Gorilla Glass: міцне, але непотрібне

Захисне скло Samsung Galaxy S24, Oneplus 12, Google Pixel 8a, Google Pixel 8a Фото: androidpolice.com

Скло для смартфонів від компанії Corning вельми популярне, і кожне покоління все краще захищає від падіння чи подряпин. Однак для середнього споживача різниця між останньою моделлю Gorilla Glass і її попередником поколінням часто незначна. До того ж, користувачі, які дійсно переживають про збереження своїх екранів, купують додаткове загартоване скло і захисні чохли.

Вигнутий дисплей: плюси та мінуси

Смартфон із вигнутими краями дисплея Фото: androidpolice.com

Вигнуті екрани смартфонів виглядають сучасно та усувають рамку з боків, проте непрактичні в повсякденному використанні. Вони можуть спотворювати зображення та відео по краях, відволікати від перегляду або під час ігор. Плоскі дисплеї забезпечують краще захоплення, а також перегляд без спотворень.

До того ж, зігнуте скло більш вразливе до пошкоджень від падінь і ударів. Краї особливо схильні до розтріскування або розбивання. Крім того, знайти хорошу загартовану захисну плівку для вигнутого дисплея може бути непросто. Samsung і Google неспроста відмовилися від вигнутих панелей на користь плоских, скоро їхній приклад можуть наслідувати й інші.

Новітній датчик камери: краще не стане

Камери смартфонів iPhone і Google Pixel Фото: androidpolice.com

Характеристики останніх датчиків Sony IMX або Samsung ISOCELL виглядають вражаюче, але вони вже не можуть істотно поліпшити якість. Розвиток фотографії досяг того рівня, де вирішальну роль відіграє вже не апаратне, а програмне забезпечення. На думку аналітиків, виробникам варто наслідувати приклад Google і зайнятися оптимізацією алгоритмів і потужності новітніх процесорів для поліпшення якості зображення і відео.

Використання одних і тих самих датчиків зображення протягом кількох років має дати розробникам достатньо часу для їхньої оптимізації. Наприклад, лінійка Pixel від Google відома тим, що забезпечує виняткову продуктивність камери, попри відсутність новітніх або найбільших датчиків. Це здебільшого пов'язано з їхніми чудовими і постійно вдосконалюваними алгоритмами обробки зображень.

Розпізнавання обличчя Android: набагато гірше за Apple

Біометричні сканери для розпізнавання обличчя iPhone і Android-смартфона

З моменту появи iPhone X у 2017 році багато виробників Android намагалися впровадити функцію Face Unlock. Однак вони часто не дотягують до рівня безпеки та надійності рішення Apple. Виробникам слід попрацювати над єдиним надійним (ультразвуковим, а не оптичним) сканером на дисплеї. Пропозиція кількох біометричних опцій може здатися гарною ідеєю, але часто це лише збиває користувачів з пантелику.

Нові телефони майже не відрізняються від старих. Експерти пояснили, чи є сенс оновлювати моделі смартфонів щороку.