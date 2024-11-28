Топ-5 распространенных ошибок при установке солнечных панелей, и как их избежать

Солнечные панели могут не давать столько мощности, сколько требуется домохозяйству. Тому есть несколько причин, ознакомит с ними и подскажет решение Фокус.

Когда дело доходит до сокращения счетов за электроэнергию, солнечные панели — отличный способ сэкономить деньги. Большинство систем будут давать чистую, бесплатную энергию в течение 20 лет, но только если они установлены правильно. О том, какие ошибки допускают люди при инсталляции фотоэлементов, расскажет Фокус.

К сожалению, не все системы устанавливаются правильно, так как иногда компании нанимают людей с недостаточным количеством знаний о потребностях клиента, конфигурации подключения или продуктах. К тому же, не все установщики потратят дополнительное время на то, чтобы выполнить работу правильно и установить солнечную электростанцию должным образом. Компания Luvsolar назвала распространенные ошибки, которые допускаются при установке солнечных батарей.

1. Установка панелей в тени

Солнечные панели соединены вместе последовательно в "цепочку", как рождественские гирлянды, и если один фонарик перегорел, то все остальные тоже вскоре перестают работать. То же самое может произойти, если солнечная электростанция (СЭС) установлена ​​в частичной тени. Хотя затененные панели будут вырабатывать некоторую мощность, они ограничат ток, который могут подавать остальные незатененные панели. Если у небольшая тень падает на одну или две панели, отрицательный эффект может быть намного больше, чем можно подумать.

Решение заключается в том, чтобы тщательно проверить крышу, фасад или балкон с помощью снимков, сделанных в течение года, поскольку узоры тени меняются. Также можно провести обследование тени на месте, пригласив специалиста.

Если тени невозможно избежать, существуют технологические решения, такие как микроинверторы и оптимизаторы постоянного тока, которые не позволят одной затененной панели ограничивать выход всей системы.

2. Недостаточное количество панелей в ряду

Выше упоминалось, что солнечные панели устанавливаются в ряд, так вот напряжение каждой панели складывается, чтобы получить общее напряжение ряда. Например, если в ряду 8 панелей по 40 вольт, весь ряд будет давать 320 вольт.

Многие не знают, что солнечные панели теряют напряжение по мере нагрева, а солнечным инверторам требуется определенное минимальное напряжение для включения. В очень жаркий день условные 8 панелей могут выдавать только 275 вольт. Это может стать проблемой, если ряд слишком короткий, потому что солнечный инвертор может не активироваться и не преобразовать энергию от СЭС для питания техники в доме.

Решение: обратиться к установщику солнечных панелей, имеющему опыт в правильном проектировании систем. Поставщик должен гарантировать, что система будет рассчитана на выработку энергии в самый жаркий ожидаемый день года, напряжение системы всегда будет в нужном диапазоне. Таким образом, СЭС всегда будет вырабатывать электроэнергию, когда она больше всего нужна, независимо от погодных условий.

3. Неиспользование качественного оборудования

К сожалению, часть снижения стоимости солнечных систем достигается за счет использования дешевых фотоэлементов и инверторов. Производители с хорошей репутацией подвергают свою продукцию строгим испытаниям жизненного цикла сторонними инжиниринговыми компаниями. Эти компании тестируют панели независимо от производителя. Цель состоит в том, чтобы дать покупателю уверенность в том, что выходная мощность солнечной батареи будет сохраняться в течение всего срока службы.

Некоторые из этих испытаний включают в себя: удары, имитирующие град, нагревание и быстрое охлаждение до 800 раз, испытания в условиях экстремальной влажности, погружение в воду, испытания на короткое замыкание и т. д.

Большинство конфигураций систем имеют только один инвертор, поэтому также очень важно, чтобы он был надежным. Как правило, лучший способ быть уверенным в инверторе (и в СЭС) — это посмотреть на срок гарантии. Стандартно — пять лет, но качественные производители дадут 10-летнюю гарантию.

4. Не настроен мониторинг системы

Большинство современных солнечных систем можно настроить так, чтобы можно было легко увидеть показатели производительность в графическом виде на смартфоне, планшете или компьютере.

На изображении ниже — один из выходов мониторинга системы Enphase, показывающий как производство солнечной энергии, так и потребление домохозяйства.

График Enphase Enlighten Portal, показывающий производство солнечной энергии синим цветом, а потребление домохозяйств оранжевым

В случае с солнечной технологией самое дешевое решение не всегда является лучшим. Цены пытаются занизить, предлагая дешевое оборудование, которое было испытано самим производителем, но не третьей стороной. В других случаях это плохая конструкция и установка.

Решение: мониторинг системы так важен, чтобы пользователи могли легко убедиться, что система производит то, что должна, и что они получают максимальную отдачу от своих инвестиций.

5. Не сбалансированная солнечная энергия по фазам

Такое может быть только в том случае, если у пользователя трехфазный источник питания. Важно понимать разницу между однофазным и трехфазным питанием. Если у клиента трехфазное питание, важно, чтобы компания по установке солнечных батарей выяснила, какие устройства к какой фазе подключены.

В идеале клиент будет использовать одинаковую мощность на всех фазах, поэтому трехфазный инвертор, который уравновешивает мощность по трем фазам, — лучшее решение. Но если есть один большой однофазный прибор, который потребляет много энергии в течение дня, например однофазный кондиционер, может быть выгодно установить солнечную батарею только на этой фазе.

Решение: стоит убедиться, что консультант по энергетике знает разницу и может посоветовать лучшую систему, настроенную для индивидуальных потребностей.

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