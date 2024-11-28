Топ 5 поширених помилок під час встановлення сонячних панелей, і як їх уникнути

Сонячні панелі можуть не давати стільки потужності, скільки потрібно домогосподарству. Тому є кілька причин, ознайомить з ними і підкаже рішення Фокус.

Коли справа доходить до скорочення рахунків за електроенергію, сонячні панелі — відмінний спосіб заощадити гроші. Більшість систем даватимуть чисту, безкоштовну енергію протягом 20 років, але тільки якщо вони встановлені правильно. Про те, яких помилок припускаються люди під час інсталяції фотоелементів, розповість Фокус.

На жаль, не всі системи встановлюються правильно, оскільки іноді компанії наймають людей з недостатньою кількістю знань про потреби клієнта, конфігурацію підключення або продукти. До того ж, не всі установники витратять додатковий час на те, щоб виконати роботу правильно і встановити сонячну електростанцію належним чином. Компанія Luvsolar назвала найпоширеніші помилки, яких припускаються під час встановлення сонячних батарей.

1. Встановлення панелей у тіні

Сонячні панелі з'єднані разом послідовно в "ланцюжок", як різдвяні гірлянди, і якщо один ліхтарик перегорів, то всі інші теж незабаром перестають працювати. Те ж саме може статися, якщо сонячна електростанція (СЕС) встановлена в частковій тіні. Хоча затінені панелі вироблятимуть деяку потужність, вони обмежать струм, який можуть подавати інші незатінені панелі. Якщо невелика тінь падає на одну або дві панелі, негативний ефект може бути набагато більшим, ніж можна подумати.

Рішення полягає в тому, щоб ретельно перевірити дах, фасад або балкон за допомогою знімків, зроблених протягом року, оскільки візерунки тіні змінюються. Також можна провести обстеження тіні на місці, запросивши фахівця.

Якщо тіні неможливо уникнути, існують технологічні рішення, як-от мікроінвертори та оптимізатори постійного струму, що не дадуть змоги одній затіненій панелі обмежувати вихід усієї системи.

2. Недостатня кількість панелей у ряду

Вище згадувалося, що сонячні панелі встановлюються в ряд, тож напруга кожної панелі складається, щоб отримати загальну напругу ряду. Наприклад, якщо в ряду 8 панелей по 40 вольт, весь ряд даватиме 320 вольт.

Багато хто не знає, що сонячні панелі втрачають напругу в міру нагрівання, а сонячним інверторам потрібна певна мінімальна напруга для включення. У дуже спекотний день умовні 8 панелей можуть видавати тільки 275 вольт. Це може стати проблемою, якщо ряд занадто короткий, тому що сонячний інвертор може не активуватися і не перетворити енергію від СЕС для живлення техніки в будинку.

Рішення: звернутися до установника сонячних панелей, який має досвід у правильному проєктуванні систем. Постачальник повинен гарантувати, що система буде розрахована на вироблення енергії в найспекотніший очікуваний день року, напруга системи завжди буде в потрібному діапазоні. Таким чином, СЕС завжди буде виробляти електроенергію, коли вона найбільше потрібна, незалежно від погодних умов.

3. невикористання якісного обладнання

На жаль, частина зниження вартості сонячних систем досягається за рахунок використання дешевих фотоелементів та інверторів. Виробники з хорошою репутацією піддають свою продукцію суворим випробуванням життєвого циклу сторонніми інжиніринговими компаніями. Ці компанії тестують панелі незалежно від виробника. Мета полягає в тому, щоб дати покупцеві впевненість у тому, що вихідна потужність сонячної батареї зберігатиметься протягом усього терміну служби.

Деякі з цих випробувань містять: удари, що імітують град, нагрівання і швидке охолодження до 800 разів, випробування в умовах екстремальної вологості, занурення у воду, випробування на коротке замикання тощо.

Більшість конфігурацій систем мають тільки один інвертор, тому також дуже важливо, щоб він був надійним. Як правило, найкращий спосіб бути впевненим в інверторі (і в СЕС) — це подивитися на термін гарантії. Стандартно — п'ять років, але якісні виробники дадуть 10-річну гарантію.

4. Не налаштовано моніторинг системи

Більшість сучасних сонячних систем можна налаштувати так, щоб можна було легко побачити показники продуктивності в графічному вигляді на смартфоні, планшеті або комп'ютері.

На зображенні нижче — один із виходів моніторингу системи Enphase, що показує як виробництво сонячної енергії, так і споживання домогосподарства.

Графік Enphase Enlighten Portal, що показує виробництво сонячної енергії синім кольором, а споживання домогосподарств помаранчевим

У випадку з сонячною технологією найдешевше рішення не завжди є найкращим. Ціни намагаються занизити, пропонуючи дешеве обладнання, яке було випробувано самим виробником, але не третьою стороною. В інших випадках це погана конструкція і установка.

Рішення: моніторинг системи такий важливий, щоб користувачі могли легко переконатися, що система виробляє те, що повинна, і що вони отримують максимальну віддачу від своїх інвестицій.

5. Не збалансована сонячна енергія за фазами

Таке може бути тільки в тому випадку, якщо у користувача трифазне джерело живлення. Важливо розуміти різницю між однофазним і трифазним живленням. Якщо у клієнта трифазне живлення, важливо, щоб компанія зі встановлення сонячних батарей з'ясувала, які пристрої до якої фази під'єднані.

В ідеалі клієнт буде використовувати однакову потужність на всіх фазах, тому трифазний інвертор, який врівноважує потужність за трьома фазами, — найкраще рішення. Але якщо є один великий однофазний прилад, який споживає багато енергії протягом дня, наприклад однофазний кондиціонер, може бути вигідно встановити сонячну батарею тільки на цій фазі.

Рішення: варто переконатися, що консультант з енергетики знає різницю і може порадити найкращу систему, налаштовану для індивідуальних потреб.

Раніше ми писали, що студент зробив сонячну панель своїми руками. Сонячну панель можна зібрати самому, якщо є навички пайки, а також роботи з електроприладами, вважає інженер-аматор Роберт Сміт.