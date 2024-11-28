Как изменятся и будут выглядеть смартфоны через 50 лет: 5 безумных идей (фото, видео)

Через 20, 30 или даже 50 лет телефоны ждут такие изменения, которые сегодня кажутся научной фантастикой.

Смартфоны будут совершенствоваться, получая новые функции и детали. О том, как они могут измениться в течение максимум 50-ти лет, рассуждают авторы androidauthority.com.

Управление при помощи мысли

В свое время основным способом использования телефона была физическая клавиатура, которая в конечном итоге была заменена сенсорными экранами. Благодаря таким сервисам, как Google Assistant и Gemini Live, мы теперь можем взаимодействовать с устройствами при помощи голоса.

Следующим шагом в этой эволюции, возможно, станет мысленное управление. Эта технология позволит открыть приложение, воспроизвести определенное видео, редактировать изображения, отправить текст, управлять яркостью экрана или создать фильм из снятых кадров.

Чип Neirolink Фото: Neuralink

Ученые уже работают над технологиями перевода мыслей в слова и действия. Например, исследователи из Массачусетского технологического института представили устройство под названием AlterEgo, которое позволяет пользователям общаться с машинами только с помощью мыслей. Более свежий пример — Калифорнийский университет, где ученые работают над переводом мыслей в слова с помощью BCI (интерфейса мозг-компьютер) и машинного обучения. Мысли женщины были произнесены аватаром ее собственным голосом, что просто невероятно. Хотя идея использовать смартфон с помощью мыслей сейчас кажется безумной, она может стать реальностью в будущем.

Зарядка по воздуху

Даже если у вас есть такой телефон, как Galaxy S24 Ultra с массивным аккумулятором емкостью 5 000 мАч, вы все равно рассчитываете на два дня использования в лучшем случае. Когда устройство разрядится, вам придется либо подключить его, либо положить на беспроводную зарядку.

В будущем все может быть совсем иначе. Motorola представила решение для зарядки по воздуху еще в 2021 году. Это устройство может заряжать телефоны, находящиеся на расстоянии до одного метра от зарядного передатчика. Xiaomi продемонстрировала похожее решение под названием Mi Air Charge, радиус действия которого составляет несколько метров. Однако оба они пока не вышли на рынок. Компания Wi-Charge разрабатывает передатчики, которые преобразуют электричество в инфракрасное излучение, заряжающее устройства по воздуху. Излучение безопасно, а передатчик имеет радиус действия 9 м. Технология кажется многообещающей и уже используется производителем "умных" замков в США.

Со временем эти передатчики станут намного мощнее и смогут заряжать устройства по воздуху на больших расстояниях. Их можно было бы разместить по всей стране, как вышки сотовой связи, и они постоянно заряжали бы смартфоны издалека, гарантируя, что они никогда не разрядятся. Пользователям больше никогда не пришлось бы беспокоиться о сроке службы батареи, и они бы навсегда избавились от кабелей для зарядки.

Растягивающиеся смартфоны

Вместо того, чтобы разворачивать телефон для увеличения площади экрана, как, например, в случае с Z Fold 6, в будущем можно будет растягивать его, как резину. Такой тип конструкции позволил бы быстро увеличить размер устройства при просмотре видео и уменьшать его, чтобы оно поместилось в кармане. Очевидно, что будет существовать предел того, насколько можно растянуть устройство. Например, если бы этот предел составлял 50% от размера телефона, это означало бы, что 6-дюймовый дисплей превращался бы в 9-дюймовый.

Гибкий дисплей от LG Display Фото: LG Display

Работа в области растягивающихся дисплеев уже ведется, но производители далеки от того, чтобы полностью растягивающиеся телефоны стали реальностью. Samsung работает над этой технологией с 2017 года и недавно анонсировала последнюю версию микросветодиодного дисплея, который может растягиваться на 25%. LG подняла планку еще выше, представив собственный дисплей, расширяющийся на 50%.

В телефоне такого типа большинство компонентов должны быть растягивающимися, а не только дисплей. Работа ведется и в этой области. Исследователи из Мичиганского государственного университета разработали первую растягивающуюся интегральную схему еще в 2017 году. Ученые из Стэнфордского университета также недавно разработали материалы, которые можно использовать для изготовления растягивающихся интегральных схем. Они потенциально могут быть в 5 раз меньше и работать на скоростях в 1000 раз выше, чем у более ранних версий.

Изменение цвета корпуса

Представьте телефон с полностью прозрачной задней панелью, сделанной из стеклоподобного материала, который полностью поглощает свет. Устройство будет иметь один или несколько светодиодов внутри, цвет которых вы можете изменить в настройках. Эта технология позволит переключаться между разными цветами так часто, как захочется. Функция также может иметь режим для автоматического изменения цвета ежедневно. Благодаря нескольким светодиодам можно будет создавать градиентные цвета.

В 2020 году OnePlus анонсировала концептуальный телефон 8T с меняющей цвет задней панелью. Он использует технологию, позволяющую менять цвет задней панели гаджета в зависимости от определенных обстоятельств. Vivo также продемонстрировала смартфон-хамелеон еще в 2020 году, а компания Infinix представила меняющую цвет заднюю панель из искусственной кожи. Ни один из гаджетов пока не вышел на рынок.

Технологии OLED и E-ink в одном экране

OLED-дисплеи отлично подходят для просмотра видео и игр, но они не самые лучшие для чтения. Дисплеи E-ink, такие как в электронных книгах Kindle от Amazon, — гораздо лучший вариант. Конечно, такие функции, как ночной режим, отфильтровывают синий свет и даже могут сделать экран монохромным, но даже при включении OLED-дисплеи все равно не могут сравниться с технологией E-ink с точки зрения комфорта чтения.

Смартфоны будущего будут объединять технологии OLED и E-ink. Простым нажатием в настройках можно будет превратить OLED-дисплей в экран E-ink для чтения книг, статей и различных документов. Дисплей E-ink также гораздо менее энергоемкий, что продлит срок службы батареи.

Смартфон Mudita Kompakt Фото: e ink

К сожалению, на данный момент подобная технология невозможна. У Apple была похожая идея еще в 2011 году, когда она подала заявку на патент на гибридный дисплей E-ink/OLED, но его так и не презентовали. Сегодня доступны телефоны с обеими технологиями отображения, но они не объединяют их в одну. Например, YotaPhone имел дисплей AMOLED спереди и дисплей E-ink сзади. Однако это старый телефон, и компания, разработавшая его, объявила о банкротстве. Последняя попытка была предпринята Lenovo в прошлом году, когда компания анонсировала ноутбук с OLED и дисплеем E-ink. Чтобы использовать один или другой, нужно всего лишь повернуть экран. Хотя сейчас объединение OLED и E-ink дисплеев в одном устройстве кажется невозможным, в далеком будущем это может стать реальностью.

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