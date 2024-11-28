Як зміняться й який матимуть вигляд смартфони через 50 років: 5 божевільних ідей (фото, відео)

Через 20, 30 або навіть 50 років на телефони чекають такі зміни, які сьогодні здаються науковою фантастикою.

Смартфони вдосконалюватимуться, отримуючи нові функції та деталі. Про те, як вони можуть змінитися протягом максимум 50 років, розмірковують автори androidauthority.com.

Управління за допомогою думки

Свого часу основним способом використання телефону була фізична клавіатура, яка зрештою була замінена сенсорними екранами. Завдяки таким сервісам, як Google Assistant і Gemini Live, ми тепер можемо взаємодіяти з пристроями за допомогою голосу.

Наступним кроком у цій еволюції, можливо, стане уявне управління. Ця технологія дасть змогу відкрити застосунок, відтворити певне відео, редагувати зображення, надсилати текст, керувати яскравістю екрана або створити фільм зі знятих кадрів.

Чіп Neirolink Фото: нейрочип

Учені вже працюють над технологіями перекладу думок у слова та дії. Наприклад, дослідники з Массачусетського технологічного інституту представили пристрій під назвою AlterEgo, який дає змогу користувачам спілкуватися з машинами лише за допомогою думок. Свіжіший приклад — Каліфорнійський університет, де вчені працюють над перекладом думок у слова за допомогою BCI (інтерфейсу мозок-комп'ютер) і машинного навчання. Думки жінки були вимовлені аватаром її власним голосом, що просто неймовірно. Хоча ідея використовувати смартфон за допомогою думок зараз здається божевільною, вона може стати реальністю в майбутньому.

Зарядка повітрям

Навіть якщо у вас є такий телефон, як Galaxy S24 Ultra з масивним акумулятором ємністю 5 000 мАг, ви все одно розраховуєте на два дні використання в кращому випадку. Коли пристрій розрядиться, вам доведеться або підключити його, або покласти на бездротову зарядку.

У майбутньому все може бути зовсім інакше. Motorola презентувала рішення для зарядки повітрям ще у 2021 році. Цей пристрій може заряджати телефони, що розташовуються на відстані до одного метра від зарядного передавача. Xiaomi продемонструвала схоже рішення під назвою Mi Air Charge, радіус дії якого становить кілька метрів. Однак обидва вони поки що не вийшли на ринок. Компанія Wi-Charge розробляє передавачі, які перетворюють електрику на інфрачервоне випромінювання, що заряджає пристрої повітрям. Випромінювання безпечне, а передавач має радіус дії 9 м. Технологія здається перспективною і вже використовується виробником "розумних" замків у США.

Згодом ці передавачі стануть набагато потужнішими і зможуть заряджати пристрої повітрям на великих відстанях. Їх можна було б розмістити по всій країні, як вишки стільникового зв'язку, і вони постійно заряджали б смартфони здалеку, гарантуючи, що вони ніколи не розрядяться. Користувачам більше ніколи не довелося б турбуватися про термін служби батареї, і вони б назавжди позбулися кабелів для зарядки.

Смартфони, що розтягуються

Замість того, щоб розгортати телефон для збільшення площі екрана, як, наприклад, у випадку з Z Fold 6, у майбутньому можна буде розтягувати його, як гуму. Такий тип конструкції дозволив би швидко збільшити розмір пристрою під час перегляду відео та зменшувати його, щоб він помістився в кишені. Очевидно, що буде межа того, наскільки можна розтягнути пристрій. Наприклад, якби ця межа становила 50% від розміру телефона, це означало б, що 6-дюймовий дисплей перетворювався б на 9-дюймовий.

Гнучкий дисплей від LG Display Фото: LG Display

Робота в галузі дисплеїв, що розтягуються, вже ведеться, але виробники далекі від того, щоб телефони, які повністю розтягуються, стали реальністю. Samsung працює над цією технологією з 2017 року і нещодавно анонсувала останню версію мікросвітлодіодного дисплея, який може розтягуватися на 25%. LG підняла планку ще вище, представивши власний дисплей, що розширюється на 50%.

У телефоні такого типу більшість компонентів мають бути такими, що розтягуються, а не тільки дисплей. Робота ведеться і в цій галузі. Дослідники з Мічиганського державного університету розробили першу інтегральну схему, що розтягується, ще в 2017 році. Вчені зі Стенфордського університету також нещодавно розробили матеріали, які можна використовувати для виготовлення інтегральних схем, що розтягуються. Вони потенційно можуть бути в 5 разів меншими і працювати на швидкостях у 1 000 разів вищих, ніж у більш ранніх версій.

Зміна кольору корпусу

Уявіть телефон із повністю прозорою задньою панеллю, зробленою зі склоподібного матеріалу, який повністю поглинає світло. Пристрій матиме один або кілька світлодіодів всередині, колір яких ви можете змінити в налаштуваннях. Ця технологія дасть змогу перемикатися між різними кольорами так часто, як захочеться. Функція також може мати режим для автоматичної зміни кольору щодня. Завдяки кільком світлодіодам можна буде створювати градієнтні кольори.

У 2020 році OnePlus анонсувала концептуальний телефон 8T із задньою панеллю, що змінює колір. Він використовує технологію, що дає змогу змінювати колір задньої панелі гаджета залежно від певних обставин. Vivo також продемонструвала смартфон-хамелеон ще 2020 року, а компанія Infinix представила задню панель зі штучної шкіри, що змінює колір. Жоден із гаджетів поки не вийшов на ринок.

Технології OLED і E-ink в одному екрані

OLED-дисплеї чудово підходять для перегляду відео та ігор, але вони не найкращі для читання. Дисплеї E-ink, такі як в електронних книгах Kindle від Amazon, — набагато кращий варіант. Звичайно, такі функції, як нічний режим, фільтрують синє світло і навіть можуть зробити екран монохромним, але навіть увімкнувши його, OLED-дисплеї все одно не можуть зрівнятися з технологією E-ink з погляду комфорту читання.

Смартфони майбутнього об'єднуватимуть технології OLED та E-ink. Простим натисканням у налаштуваннях можна буде перетворити OLED-дисплей на екран E-ink для читання книжок, статей і різних документів. Дисплей E-ink також набагато менш енергоємний, що продовжить термін служби батареї.

Смартфон Mudita Kompakt Фото: e ink

На жаль, наразі подібна технологія неможлива. У Apple була схожа ідея ще в 2011 році, коли вона подала заявку на патент на гібридний дисплей E-ink/OLED, але його так і не презентували. Сьогодні доступні телефони з обома технологіями відображення, але вони не об'єднують їх в одну. Наприклад, YotaPhone мав дисплей AMOLED спереду і дисплей E-ink ззаду. Однак це старий телефон, і компанія, яка розробила його, оголосила про банкрутство. Остання спроба була зроблена Lenovo торік, коли компанія анонсувала ноутбук із OLED і дисплеєм E-ink. Щоб використовувати один або інший, потрібно лише повернути екран. Хоча зараз об'єднання OLED і E-ink дисплеїв в одному пристрої здається неможливим, у далекому майбутньому це може стати реальністю.

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