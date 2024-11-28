Американські санкції знову не спрацювали: смартфон Huawei Mate 70 вийде на власному чипі

Mate 70 демонструє HarmonyOS NEXT, оскільки Huawei прагне позбутися ОС Android.

Китайський технологічний гігант Huawei Technologies у вівторок представив серію смартфонів Mate 70, підтвердивши повернення свого сегмента преміальних смартфонів і продемонструвавши власну операційну систему, яка, очевидно, повністю відходить від американських технологій. Про це пише Reuters.

Mate 70 є наступником серії Mate 60, випущеної в серпні минулого року, яку багато хто вважає поверненням Huawei на ринок висококласних смартфонів у конкуренції з Apple, після того, як її бізнес серйозно постраждав через обмеження експорту в США.

Його запуск збігся з очікуваним оголошенням США про нові заходи експортного контролю, які вже цього тижня можуть додати до 200 китайських компаній з виробництва мікросхем до торгового чорного списку, обмеживши їхній доступ до американських постачальників.

"Цей пристрій — найпотужніший телефон Mate з коли-небудь створених", — заявив Річард Юй, голова споживчої бізнес-групи Huawei.

Ціни на Mate 70 починатимуться з 5499 юанів ($758), сказав Юй. Базова модель iPhone 16 від Apple продається в Китаї за 5999 юанів.

Юй також повідомив, що Mate 70 — перший масовий смартфон, оснащений системою супутникового пейджінгу, який має покращений процесор і працює на власній операційній системі Huawei HarmonyOS NEXT, що в сукупності підвищує продуктивність на 40%, як порівняти з попередніми моделями.

Серія Mate 70 стала першим великим комерційним випуском HarmonyOS NEXT, що стало значним кроком Huawei на шляху до незалежності програмного забезпечення після того, як 2019 року обмеження США позбавили її доступу до сервісів Google.

HarmonyOS NEXT — це версія операційної системи Huawei без Android, тестування якої почалося цього року, що ознаменувало собою повний відхід від Android, оскільки компанія прагне знизити залежність від американських технологій.

Минулого тижня компанія Huawei заявила, що отримала понад 15 000 застосунків для своєї екосистеми HarmonyOS і планує розширити це число до 100 000 найближчими місяцями.

Проте Huawei зберігає свої можливості відкритими, пропонуючи сумісність з Android як резервне рішення. Стратегія передбачає, що компанії може знадобитися більше часу для підготовлення HarmonyOS NEXT до повного публічного розгортання, одночасно створюючи свою екосистему розробників.

Річард Юй повідомив, що серія Mate 70 запропонує користувачам вибір між HarmonyOS 4.3, яка підтримує сумісність з Android, і новою HarmonyOS NEXT 5.0. Юй додав, що всі нові телефони та планшети Huawei, які з'являться в продажу наступного року, працюватимуть на базі версії Android без ОС.

Аналіз деталей показав, що як Mate 60, так і Pura 70, представлені у квітні, оснащені передовими чипами виробництва SMIC, що підкреслює дедалі більший напівпровідниковий потенціал КНР, незважаючи на західний експортний контроль. Однак Huawei цього не підтвердила. Зазвичай компанія не обговорює своїх досягнень у сфері чипів на заходах із запуску продукції, а поліпшення зазвичай виявляються пізніше фірмами, які розбирають пристрої.

Принаймні, деякі версії Mate 70 використовуватимуть чипсет Kirin 9100, вироблений провідним китайським контрактним виробником мікросхем SMIC, хоча, за словами джерела, знайомого із ситуацією, виробничі проблеми можуть обмежити їхній випуск моделями вищого класу.

Патріотичні настрої, що оточують технологічний прорив Huawei, сприяли відновленню ринку та загостренню конкуренції з іншими гравцями, включно з виробником iPhone Apple у Китаї — найбільшому у світі ринку смартфонів.

За даними дослідницької компанії Canalys, у третьому кварталі 2024 року компанія Huawei посіла друге місце за обсягом постачань смартфонів у Китаї, перевищивши 10 мільйонів одиниць четвертий квартал поспіль. Це значне зростання, як порівняти з другим кварталом 2022 року, коли було відвантажено всього 4,1 мільйона одиниць. Дослідницька компанія Counterpoint заявила, що очікує, що постачання серії Mate 70 перевищать 10 мільйонів.

Раніше ми писали, що Huawei кинула виклик США з новими чипами Ascend 910C. Вони мають скласти конкуренцію процесорам для штучного інтелекту від американської компанії Nvidia.