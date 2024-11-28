Американские санкции опять не сработали: смартфон Huawei Mate 70 выйдет на собственном чипе

Mate 70 демонстрирует HarmonyOS NEXT, поскольку Huawei стремится избавиться от ОС Android.

Китайский технологический гигант Huawei Technologies во вторник представил серию смартфонов Mate 70, подтвердив возвращение своего сегмента премиальных смартфонов и продемонстрировав собственную операционную систему, которая, по всей видимости, полностью отходит от американских технологий. Об этом пишет Reuters.

Mate 70 является преемником серии Mate 60, выпущенной в августе прошлого года, которую многие считают возвращением Huawei на рынок высококлассных смартфонов в конкуренции с Apple, после того, как ее бизнес серьезно пострадал из-за ограничений экспорта в США.

Его запуск совпал с ожидаемым объявлением США о новых мерах экспортного контроля, которые уже на этой неделе могут добавить до 200 китайских компаний по производству микросхем в торговый черный список, ограничив их доступ к американским поставщикам.

"Это устройство — самый мощный телефон Mate из когда-либо созданных", — заявил Ричард Юй, председатель потребительской бизнес-группы Huawei.

Цены на Mate 70 будут начинаться с 5499 юаней ($758), сказал Юй. Базовая модель iPhone 16 от Apple продается в Китае за 5999 юаней.

Юй также сообщил, что Mate 70 — первый массовый смартфон, оснащенный системой спутникового пейджинга, имеющий улучшенный процессор и работающий на собственной операционной системе Huawei HarmonyOS NEXT, что в совокупности повышает производительность на 40% по сравнению с предыдущими моделями.

Серия Mate 70 стала первым крупным коммерческим выпуском HarmonyOS NEXT, что стало значительным шагом Huawei на пути к независимости программного обеспечения после того, как в 2019 году ограничения США лишили ее доступа к сервисам Google.

HarmonyOS NEXT — это версия операционной системы Huawei без Android, тестирование которой началось в этом году, что ознаменовало собой полный отход от Android, поскольку компания стремится снизить зависимость от американских технологий.

На прошлой неделе компания Huawei заявила, что получила более 15 000 приложений для своей экосистемы HarmonyOS и планирует расширить это число до 100 000 в ближайшие месяцы.

Тем не менее, Huawei сохраняет свои возможности открытыми, предлагая совместимость с Android в качестве резервного решения. Стратегия предполагает, что компании может потребоваться больше времени для подготовки HarmonyOS NEXT к полному публичному развертыванию, одновременно создавая свою экосистему разработчиков.

Ричард Юй сообщил, что серия Mate 70 предложит пользователям выбор между HarmonyOS 4.3, которая поддерживает совместимость с Android, и новой HarmonyOS NEXT 5.0. Юй добавил, что все новые телефоны и планшеты Huawei, которые появятся в продаже в следующем году, будут работать на базе версии Android без ОС.

Анализ деталей показал, что как Mate 60, так и Pura 70, представленные в апреле, оснащены передовыми чипами производства SMIC, что подчеркивает растущий полупроводниковый потенциал КНР, несмотря на западный экспортный контроль. Однако Huawei этого не подтвердила. Обычно компания не обсуждает свои достижения в области чипов на мероприятиях по запуску продукции, а улучшения обычно обнаруживаются позже фирмами, разбирающими устройства.

По крайней мере, некоторые версии Mate 70 будут использовать чипсет Kirin 9100, произведенный ведущим китайским контрактным производителем микросхем SMIC, хотя, по словам источника, знакомого с ситуацией, производственные проблемы могут ограничить их выпуск моделями более высокого класса.

Патриотические настроения, окружающие технологический прорыв Huawei, способствовали восстановлению рынка и обострению конкуренции с другими игроками, включая производителя iPhone Apple в Китае — крупнейшем в мире рынке смартфонов.

По данным исследовательской компании Canalys, в третьем квартале 2024 года компания Huawei заняла второе место по объему поставок смартфонов в Китае, превысив 10 миллионов единиц четвертый квартал подряд. Это значительный рост по сравнению со вторым кварталом 2022 года, когда было отгружено всего 4,1 миллиона единиц. Исследовательская компания Counterpoint заявила, что ожидает, что поставки серии Mate 70 превысят 10 миллионов.

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