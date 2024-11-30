Рои "Шахедов" против Украины: новая страшилка России или реальная военная угроза

Группы ударных беспилотников, которые координированно летят к цели, может перегрузить систему ПВО, но технология значительно повысит стоимость производства.

Издание The Guardian, ссылаясь на военный источник из Украины, сообщило, что Россия разрабатывает систему искусственного интеллекта для дронов "Шахед", чтобы они могли летать роями, обмениваться данными и координировать атаки, обходя средства ПВО. Андрей Штепа, совладелец компании AirUnit, разработчика и поставщика ведущих решений в сфере использования и противодействия БпЛА, рассказал Фокусу насколько это опасно и что можно противопоставить.

Чем опасны рои "Шахедов"

Прежде всего он отметил, что ни один российский воздушный удар по территории Украины не возможен без разведданных, то есть работы вражеских разведывательных дронов, агентов и спутников. Количество "Шахедов" и ракет ограничено, поэтому враг должен вдумчиво выбирать цели для поражения таким высокоточным оружием.

Главная опасность "Шахеда" заключается в его дешевизне, мощной боевой части, хорошо настроенной инерциальной системе навигации. Кроме того, россияне начали запускать много беспилотников без взрывчатки, которые имитируют "Шахеды" и предназначены для истощения противовоздушной обороны Украины во время массированных атак. Одна из последних атак состояла из 188 БПЛА, очевидно, большинство из них были именно такими фальш-целями. Они значительно дешевле "Шахеды", но их трудно отличить.

Можно подумать, что большое количество БПЛА, которые одновременно запустили — это и есть "рой", но на самом деле термин объединяет разные подходы, поэтому стоит конкретизировать. Андрей Штепа предложил рассматривать "рой" как группу дронов, координирующих свои действия автономно или с помощью централизованного управления для достижения общей цели. Группы БПЛА, управляемые в режиме реального времени или благодаря искусственному интеллекту, могут существенно повысить эффективность атак.

Россия использует дроны "Шахед" во время массированных атак по Украине Фото: Армія Inform

Дроны в рое могут обмениваться информацией в реальном времени, корректируя маршрут и распределяя цели. Это позволит обойти системы ПВО, направляя часть летальных аппаратов на отвлечение, а другую — на ключевые объекты. В "ручном режиме" это позволяет, например, менять программу полета, цели, режимы и высоту. Рой способен атаковать несколько объектов одновременно, перегружая средства ПВО.

Известно, что РФ уже давно экспериментирует с системами управления "Шахедами" в реальном времени, на этих БПЛА находили LTE-модемы, камеры различных типов, которые требуют ретрансляторов, оборудование для спутниковой связи, даже Starlink. Андрей Штепа обратил внимание, что эти средства не приобрели массовости.

"Все, что я вижу сейчас, — это эксперименты врага. Некоторые из них более успешны, другие — менее. Только экспериментируя, появляется возможность развития. Но, по моему мнению, все эти попытки с уже известными экспериментами не продвинутся дальше, ведь потерпели неудачу во время боевых испытаний", — говорит он.

Что нужно для создания роев "Шахедов"

Роевые решения на базе искусственного интеллекта — довольно сложная технология. Она требует разработки программного обеспечения, наличия сложного оборудования: процессоров или нейросетевых модулей для обработки данных на борту каждого дрона, надежных каналов связи с ретрансляторами, способными передавать сигналы на большое расстояние.

Дешевизна является важным преимуществом "Шахеда" как вида вооружения, а роевые технологии увеличат стоимость их производства. Гипотетически, дроны станут дороже и менее массовыми, ведь для работы роев нужны специальные чипы и вычислительные ресурсы, которых у России может не хватать из-за экономических ограничений. Еще один фактор: рои нуждаются в защите от средств РЭБ, а такие системы сложные и дорогие.

Производство "Шахедов" в России Фото: Скриншот

"Мы видим, что несмотря на санкции, россияне до сих пор имеют возможность закупать товары двойного назначения контрабандно через третьи страны. Кроме того, они могут использовать некоторые гражданские чипы, маскируя их под невоенные цели, — отметил Андрей Штепа, — Сейчас сложно назвать конкретные цифры, но очевидно, что установка подсанкционных чипов повысит стоимость "Шахедов". Но, по моему мнению, сложность производства особо не возрастет, поскольку основная часть проблемы не аппаратная, а программная. И с этим у России проблем пока что нет".

Как бороться с роями Шахедов

По мнению Андрея Штепы, рой дронов — это достаточно уязвимая технология, ведь она не может работать без ретранслятора в виде наземной станции или дрона вроде ZALA или Lancet. Без такого средства связи "Шахеды" не смогут скоординировано работать группами.

"Должен быть дрон или наземная станция, постоянно излучающая сигнал. Если что-то излучает, его найдут на большом расстоянии, и туда сразу нанесут удар. Такая атака может быть эффективной только один раз. После этого ее проанализируют, поймут тип сигнала и методику применения технологии, и сразу будет построена система противодействия. Учитывая дистанции запуска "Шахедов", ретранслятор будет без защиты и не сможет противостоять нашим ударам", — предположил представитель AirUnit.

Обычно для работы роя дронов нужны передатчики сигналов, а потому "Шахеды" с такими системами могут подвергаться воздействию средств РЭБ. Кроме того, можно в определенной степени обманывать сам искусственный интеллект, например, ослеплять сенсоры лазерами.

"Однако пока случаи использования этой технологии в реальных боевых условиях нам неизвестны. Нужно понять, как именно будут действовать рои, чтобы выработать эффективный набор средств борьбы", — прокомментировали в AirUnit.

Частично помогают все классические методы: камуфляж, ложные цели, огневое поражение и тому подобное. Они применяются и без ИИ. Скорее всего, в случае запуска роев дронов украинцам нужно применять комплекс различных мер.

Как уже отмечалось, технология зависит от импорта высокопроизводительных чипов, которые Россия может покупать через третьи страны, в медиа уже неоднократно раскрывали такие схемы. Более эффективные санкции на страны с двойным реэкспортом могут ограничить использование этих средств агрессором.

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