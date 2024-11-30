Рої "Шахедів" проти України: нова страшилка Росії чи реальна воєнна загроза

Групи ударних безпілотників, які координовано летять до цілі, може перевантажити систему ППО, але технологія значно підвищить вартість виробництва.

Видання The Guardian, посилаючись на військове джерело з України, повідомило, що Росія розробляє систему штучного інтелекту для дронів "Шахед", щоб вони могли літати роями, обмінюватися даними та координувати атаки, обходячи засоби ППО. Андрій Штепа, співвласник компанії AirUnit, розробника і постачальника провідних рішень у сфері використання та протидії БпЛА, розповів Фокусу наскільки це небезпечно і що можна протиставити.

Чим небезпечні рої "Шахедів"

Перш за все він зазначив, що жоден російський повітряний удар по території України не можливий без розвідданих, тобто роботи ворожих розвідувальних дронів, агентів та супутників. Кількість "Шахедів" та ракет обмежена, тому ворог має вдумливо обирати цілі для ураження такою високоточною зброєю.

Головна небезпека "Шахеда" полягає у його дешевизні, потужній бойовій частині, добре налаштованій інерційній системі навігації. Крім того, росіяни почали запускати багато безпілотників без вибухівки, які імітують "Шахеди" і призначені для виснаження протиповітряної оборони України під час масованих атак. Одна з останніх атак складалася зі 188 БПЛА, очевидно, більшість із них була саме такими фальш-цілями. Вони значно дешевші за "Шахеди", але їх важко відрізнити.

Можна подумати, що велика кількість БПЛА, які одночасно запустили – це і є "рій", але насправді термін об’єднує різні підходи, тому варто конкретизувати. Андрій Штепа запропонував розглядати "рій" як групу дронів, що координують свої дії автономно або за допомогою централізованого управління для досягнення спільної мети. Групи БПЛА, керовані у режимі реального часу або завдяки штучному інтелекту, можуть суттєво підвищити ефективність атак.

Росія використовує дрони "Шахед" під час масованих атак по Україні Фото: Армія Inform

Дрони з рою можуть обмінюватися інформацією в реальному часі, коригуючи маршрут і розподіляючи цілі. Це дозволить обійти системи ППО, спрямовуючи частину літальних апаратів на відволікання, а іншу – на ключові об’єкти. У "ручному режимі" це дозволяє, наприклад, змінювати програму польоту, цілі, режими та висоту. Рій здатний атакувати кілька об'єктів одночасно, перевантажуючи засоби ППО.

Відомо, що РФ вже давно експериментує з системами керування "Шахедами" у реальному часі, на цих БПЛА знаходили LTE-модеми, камери різних типів, які потребують ретрансляторів, обладнання для супутникового зв’язку, навіть Starlink. Андрій Штепа звернув увагу, що ці засоби не набули масовості.

"Все, що я бачу зараз, – це експерименти ворога. Деякі з них успішніші, інші – менш. Лише експериментуючи, з'являється можливість розвитку. Але, на мою думку, всі ці спроби з уже відомими експериментами не просунуться далі, адже зазнали невдач під час бойових випробувань", – каже він.

Що потрібно для створення роїв "Шахедів"

Ройові рішення на базі штучного інтелекту – доволі складна технологія. Вона потребує розробки програмного забезпечення, наявності складного обладнання: процесорів або нейромережевих модулів для обробки даних на борту кожного дрона, надійних каналів зв’язку із ретрансляторами, здатними передавати сигнали на велику відстань.

Дешевизна є важливою перевагою "Шахеда" як виду озброєння, а ройові технології збільшать вартість їх виробництва. Гіпотетично, дрони стануть дорожчими та менш масовими, адже для роботи роїв потрібні спеціальні чіпи та обчислювальні ресурси, яких у Росії може не вистачати через економічні обмеження. Ще один фактор: рої потребують захисту від засобів РЕБ, а такі системи складні і дорогі.

Виробництво "Шахедів" у Росії Фото: Скріншот

"Ми бачимо, що попри санкції, росіяни досі мають змогу закуповувати товари подвійного призначення контрабандно через треті країни. Крім того, вони можуть використовувати деякі цивільні чіпи, маскуючи їх під невоєнні цілі, – зазначив Андрій Штепа. – Наразі складно назвати конкретні цифри, але очевидно, що установка підсанкційних чіпів підвищить вартість "Шахедів". Але, на мою думку, складність виробництва особливо не зросте, оскільки основна частина проблеми не апаратна, а програмна. І з цим у Росії проблем поки що немає".

Як боротися із роями Шахедів

На думку Андрія Штепи, рій дронів – це досить вразлива технологія, адже вона не може працювати без ретранслятора у вигляді наземної станції або дрона на зразок ZALA чи Lancet. Без такого засобу зв’язку "Шахеди" не зможуть скоординовано працювати групами.

"Має бути дрон або наземна станція, що постійно випромінює сигнал. Якщо щось випромінює, його знайдуть на великій відстані, і туди одразу завдадуть удару. Така атака може бути ефективною лише один раз. Після цього її проаналізують, зрозуміють тип сигналу та методику застосування технології, і одразу буде побудована система протидії. Зважаючи на дистанції запуску "Шахедів", ретранслятор буде без захисту і не зможе протистояти нашим ударам", – припустив представник AirUnit.

Зазвичай для роботи рою дронів потрібні передавачі сигналів, а тому "Шахеди" із такими системами можуть піддаватись впливу засобів РЕБ. Крім того, можна певною мірою обманювати сам штучний інтелект, наприклад, засліплювати сенсори лазерами.

"Проте наразі випадки використання цієї технології в реальних бойових умовах нам невідомі. Потрібно зрозуміти, як саме діятимуть рої аби виробити ефективний набір засобів боротьби", – прокоментували у AirUnit.

Частково допомагають усі класичні методи: камуфляж, хибні цілі, вогневе ураження тощо. Вони застосовуються й без ШІ. Скоріше за все, у випадку запуску роїв дронів українцям потрібно застосовувати комплекс різних заходів.

Як вже зазначалося, технологія залежить від імпорту високопродуктивних чіпів, які Росія може купувати через треті країни, у медіа вже неодноразово розкривали такі схеми. Більш ефективні санкції на країни з подвійним реекспортом можуть обмежити використання цих засобів агресором.

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