Прощайте, лопастные ветряки: летающие ветряные турбины-дроны заменят аналоги (видео)

На строительство ветряков нового типа Kitekraft нужно на 90% меньше материалов, по сравнению с обычными ветряными турбинами, что сокращает расходы вдвое и упрощает логистику.

Стартап Kitekraft генерирует энергию ветра с помощью воздушных змеев. Об этом сообщает Мюнхенский технический университет.

Kitekraft строит летающие ветряные турбины, которые представляют собой комбинацию дрона и воздушного змея. Они генерируют чистую энергию, при этом на строительство такого ветряка нужно на 90% меньше материалов, по сравнению с обычными ветряными турбинами, что сокращает расходы вдвое и упрощает логистику.

"Все началось как исследовательский проект в Мюнхенском техническом университете (TUM), а затем в 2019 году мы основали Kite. Соучредители объединились из разных дисциплин: Макс Изензее — инженер-эколог, отвечающий за развитие бизнеса. Кристоф Дрекслер и Андре Фрирдих — инженеры-механики с большим опытом работы в области аэро-ветроэнергетики и аэродинамики роторов. Они оба отвечают за механические и аэродинамические компоненты разработки турбин. Я инженер-электрик и отвечаю за электронику и программные алгоритмы", — сообщил Флориан Бауэр, один из участников проекта.

Технология состоит из беспилотника-мультикоптера с крыльями, соединенными с наземной станцией кабелем. Воздушный змей, вырабатывающий электроэнергию, изготовленный из алюминия и углерода, летает по горизонтальным восьмеркам или кругам, сопоставимым с кончиками лопастей обычной ветряной турбины, на высоте до 500 метров (высота ступицы ветряных турбин в Германии в среднем составляет 130 метров).

Вместо большого генератора на башне, автономный змей на поводке вырабатывает большую часть своей энергии через пропеллеры — небольшие бортовые ветряные турбины — и, таким образом, использует практически только самые эффективные детали для выработки энергии.

Летающие ветряные турбины Kitecraft Фото: Kitecraft

Таким образом, турбинам не требуются сотни тонн бетона и стали для башни и фундамента, а только тонкий электромеханический трос и программные алгоритмы. Электрические кабели, встроенные в трос, передают вырабатываемую электроэнергию.

"Мы запускаем испытательные системы около Оберхахинга и Оттерфинга и работаем с фермерами, муниципалитетами и операторами сетей. Мы ощущаем большую открытость к нашему продукту, в том числе со стороны властей. Потому что очевидно, что мы далеки от климатической нейтральности. Мы не достигнем энергетического поворота только с помощью фотоэлектричества; только вместе с ветровой энергией эта цель будет достигнута. Я уверен, что воздушные змеи будут продаваться, как горячие пирожки", — добавил Бауэр

В настоящее время команда работает в основном над технологией. Воздушный змей должен летать надежно, и, прежде всего, он должен генерировать энергию, взлетать и приземляться полностью автономно, безопасно и надежно.

Отказоустойчивые избыточные датчики, небольшие и, следовательно, легкие компоненты, водонепроницаемая обработка: все эти домашние задания на первом плане с точки зрения экономической эффективности. Вот почему снаружи все может казаться довольно тихим, но внутри разработчики работают на полной скорости, чтобы достичь зрелости продукта.

Ранее мы писали, что будущее за воздушными змеями: они будут летать по всему миру. Ветряные турбины и солнечные панели имеют сильного конкурента — им стал необычный ветряк "воздушный змей" SkySails Power.