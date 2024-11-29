Прощавайте, лопатеві вітряки: летючі вітряні турбіни-дрони замінять аналоги (відео)

На будівництво вітряків нового типу Kitekraft потрібно на 90% менше матеріалів, порівняно зі звичайними вітряними турбінами, що скорочує витрати вдвічі та спрощує логістику.

Стартап Kitekraft генерує енергію вітру за допомогою повітряних зміїв. Про це повідомляє Мюнхенський технічний університет.

Kitekraft будує летючі вітряні турбіни, які являють собою комбінацію дрона й повітряного змія. Вони генерують чисту енергію, проте на будівництво такого вітряка потрібно на 90% менше матеріалів, порівняно зі звичайними вітряними турбінами, що скорочує витрати вдвічі та спрощує логістику.

"Усе почалося як дослідницький проєкт у Мюнхенському технічному університеті (TUM), а потім 2019 року ми заснували Kite. Співзасновники об'єдналися з різних дисциплін: Макс Ізензее — інженер-еколог, який відповідає за розвиток бізнесу. Крістоф Дрекслер і Андре Фрідріх — інженери-механіки з великим досвідом роботи в галузі аеровітроенергетики та аеродинаміки роторів. Вони обидва відповідають за механічні та аеродинамічні компоненти розробки турбін. Я інженер-електрик і відповідаю за електроніку та програмні алгоритми", — повідомив Флоріан Бауер, один з учасників проєкту.

Технологія складається з безпілотника-мультикоптера з крилами, з'єднаними з наземною станцією кабелем. Повітряний змій, що виробляє електроенергію, виготовлений з алюмінію і вуглецю, літає горизонтальними вісімками або колами, які можна порівняти з кінчиками лопатей звичайної вітряної турбіни, на висоті до 500 метрів (висота маточини вітряних турбін у Німеччині в середньому становить 130 метрів).

Замість великого генератора на вежі, автономний змій на повідку виробляє більшість своєї енергії через пропелери — невеликі бортові вітряні турбіни — тобто використовує практично тільки найефективніші деталі для вироблення енергії.

Літаючі вітряні турбіни Kitecraft Фото: Kitecraft

Інакше кажучи, турбіни не потребують сотні тонн бетону і сталі для вежі та фундаменту, а тільки тонкий електромеханічний трос і програмні алгоритми. Електричні кабелі, вбудовані в трос, передають вироблювану електроенергію.

"Ми запускаємо випробувальні системи біля Оберхахінга й Оттерфінга і працюємо з фермерами, муніципалітетами та операторами мереж. Ми відчуваємо більшу відкритість до нашого продукту, зокрема з боку влади. Тому що очевидно, що ми далекі від кліматичної нейтральності. Ми не досягнемо енергетичного повороту тільки за допомогою фотоелектрики; тільки разом із вітровою енергією цієї мети буде досягнуто. Я впевнений, що повітряні змії продаватимуться як гарячі пиріжки", — додав Бауер

Наразі команда працює в основному над технологією. Повітряний змій повинен літати надійно і, передусім, він повинен генерувати енергію, злітати і приземлятися повністю автономно, безпечно та надійно.

Відмовостійкі надлишкові датчики, невеликі й, отже, легкі компоненти, водонепроникна обробка: всі ці домашні завдання на першому плані з погляду економічної ефективності. Ось чому зовні все може здаватися досить тихим, але всередині розробники працюють на повній швидкості, щоб досягти зрілості продукту.

Раніше ми писали, що майбутнє за повітряними зміями: вони літатимуть по всьому світу. Вітряні турбіни та сонячні панелі мають сильного конкурента — ним став незвичайний вітряк "повітряний змій" SkySails Power.