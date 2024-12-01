В Японии создали ИИ из личности умершего основателя Panasonic: как его используют

Японский предприниматель Коносуке Мацусина умер 35 лет назад, и оставил такой след в компании Panasonic, что его решили "воскресить" благодаря ИИ. Новой программе можно будет задавать вопросы и получать бизнес-консультации.

В Японии решили воспроизвести знания и опыт основателя компании Panasonic Коносуке Мацусита, поскольку все меньше остается учеников, которые знают его философию управления. С этой целью создали ИИ, который впоследствии будет уметь отвечать на бизнес-вопросы. О новой языковой модели ИИ рассказали на портале компании.

В компании сообщили, что после смерти Коносуке Мацусита, которая произошла в 1989 году, решили использовать его знания для обучения генеративного искусственного интеллекта. Отмечается, что руководству компании важно действовать в соответствии с его философией, основа которой — идея "мир и счастье через процветание". Все меньше остается учеников основателя Panasonic, которые могут передать философию, являющуюся "основой политики управления". Поэтому решили создать модель ИИ "Коносуке Мацусита", говорится в статье на портале компании.

"Мы стремимся изучить и просветить философию основателя внутри группы и передать ее следующему поколению, используя передовую технологию генеративного искусственного интеллекта", — уверяет руководство компании.

Технологии ИИ — идеи Panasonic

Как выяснилось, Panasonic HD и PHP Research Institute собрали коллекцию из 3 тыс. аудиозаписей Коносуке Мацусита — речей, голосовых заметок, интервью и тому подобное. Эти аудиозаписи оцифровали и использовали для обучения модели ИИ. В итоге ожидают, что создали инновационный продукт, который будет "решать проблемы повседневной жизни в широком диапазоне сфер бизнеса в реальном мире". В будущем планируют, что объединят знания учеников Мацусита и исследователей, и создадут программу, которая будет помогать принимать управленческие вопросы.

"Мы стремимся создать искусственный интеллект для воспроизведения персонажей, который может предоставить более глубокие предложения по управлению, например "Какие управленческие решения принял бы Коносуке?" — пояснили исследователи.

Кроме того, в Panasonic ожидают, что полученный опыт позволит им создавать другие "ноу-хау" с использованием большой языковых моделей (Large language model, LLM).

На портале Panasonic Group пока что нет возможность доступа к новой программе ИИ.

Отметим, ранее Фокус писал о Коносуке Мацусита. Японского предпринимателя называли "драконом менеджмента": он создал компанию, которая полвека давала работу тысячам людей. Начал он с того, что в кризис 30-ых гг. не уволил сотрудников, а сократил рабочий день, а предложил помочь с продажей продукции. Основная концепция управленческого подхода основателя Panasomic — миссией бизнеса является защита и развитие работников, а задача работников — работа на общее корпоративное благо.

Напоминаем, в октябре издание New Atlas написало о возможностях модели ИИ OpenAI o1, который начал отличаться от человеческого интеллекта.