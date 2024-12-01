В Японії створили ШІ з особистості померлого засновника Panasonic: як його використають

Японський підприємець Коносуке Мацусіна помер 35 років тому, і залишив такий слід в компанії Panasonic, що його вирішили "воскресити" завдяки ШІ. Новій програмі можна буде ставити питання та отримувати бізнес-консультації.

В Японії вирішили відтворити знання та досвід засновника компанії Panasonic Коносуке Мацусіта, оскільки все менше залишається учнів, які знають його філософію управління. З цією метою створили ШІ, який згодом умітиме допомагатиме вирішувати бізнес-питання. Про нову мовну модель ШІ розповіли на порталі компанії.

В компанії повідомили, що після смерті Коносуке Мацусіта, яка сталась у 1989 році, вирішили використати його знання для навчання генеративного штучного інтелекту. Наголошується, що керівництву компанії важливо діяти відповідно до його філософії, підґрунтя якої — ідея "мир і щастя через процвітання". Все менше лишається учнів засновника Panasonic, які можуть передати цю філософію, яка є "основою політики управління". Саме тому вирішили створити модель ШІ "Коносуке Мацусіта", ідеться у статті на порталі компанії.

"Ми прагнемо вивчити та просвітити філософію засновника всередині групи та передати її наступному поколінню, використовуючи передову технологію генеративного штучного інтелекту", — запевняє керівництво компанії.

Технології ШІ — які ідеї Panasonic

Як з'ясувалось, Panasonic HD і PHP Research Institute зібрали колекцію з 3 тис. аудіозаписів Коносуке Мацусіта — промов, голосових нотаток, інтерв'ю тощо. Ці аудіозаписи оцифрували і використали для навчання моделі ШІ. В підсумку очікують, що створили інноваційний продукт, який буде "вирішувати проблеми повсякденного життя в широкому діапазоні сфер бізнесу в реальному світі". У майбутньому планують, що об'єднають знання учнів Мацусіта та дослідників, і створять програму, яка допомагатиме приймати управлінські питання.

"Ми прагнемо створити штучний інтелект для відтворення персонажів, який може надати більш глибокі пропозиції щодо управління, наприклад "Які управлінські рішення прийняв би Коносуке?" — пояснили дослідники.

Крім того, в Panasonic очікують, що отриманий досвід дозволить їм створювати інші "ноу-хау" з використанням великий мовних моделей (Large language model, LLM).

На порталі Panasonic Group поки що немає можливість доступу до нової програми ШІ.

Зазначимо, раніше Фокус писав про Коносуке Мацусіта. Японського підприємця називали "драконом менеджменту": він створив компанію, яка пів століття давала роботу тисячам людей. Почав він з того, що в кризу 30-их рр. не звільнив співробітників, а скоротив робочий день, а запропонував допомогти з продажем продукції. Основна концепція управлінського підходу засновника Panasomic — місією бізнесу є захист та розвиток працівників, а завдання працівників — робота на спільне корпоративне благо.

Нагадуємо, у жовтні видання New Atlas написало про можливості моделі ШІ OpenAI o1, який почав відрізнятись від люського інтелекту.