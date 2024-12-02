Первую в мире складную батарею для смартфона-гармошки может презентовать Samsung

Возможно, модели Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 будут оснащены инновационным аккумулятором.

Samsung готовится выпустить первый смартфон, складывающийся втрое, уже в следующем году. Чтобы поддержать этот креативный дизайн, компания изучает передовые аккумуляторные технологии, пишет interestingengineering.com.

Согласно новому патенту, опубликованному xleaks7 и VeePN, Samsung разработала первую в своем роде складную батарею, разработанную с учетом форм-фактора гаджета, который предполагает тройное складывание — гармошкой.

За исключением технических характеристик, таких как максимальная емкость и выходная мощность при гарантии возможности складывания под определенным углом, иные данные об устройстве не раскрываются в патентных спецификациях. Однако патенты раскрывают идеи и инновации, которые изучают производственные группы. Samsung, по-видимому, изучает возможность создания конструкции многошарнирной батареи, которая позволит складываться вместе с экраном.

На иллюстрациях патента показан складной телефон в форме книги и концепция складывания вчетверо, что предполагает, что складные батареи могут быть включены в следующие модели, такие как Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Однако, по данным TechRadar, с этим нововведением могут быть связаны так называемые компромиссы. Добавление складной батареи может сделать устройство тяжелее и толще, что затруднит для дизайнеров поиск баланса между портативностью и функциональностью.

Исследования Samsung в области этих технологий могут произвести революцию в складных устройствах, повысив производительность, не жертвуя при этом изящным внешним видом, который требуют потребители.

Издание напоминает, что китайская компания Huawei не так давно представила Mate XT, первый в мире складной телефон с тремя экранами. Вскоре после этого появились слухи о том, что Samsung разрабатывает собственный смартфон с тремя экранами, которая составит конкуренцию Mate XT.

Mate XT имеет специальную конструкцию с двумя шарнирами, которая складывается в форме буквы Z, когда один шарнир складывается наружу, а другой внутрь. Он выполняет те же функции, что и 6,4-дюймовый OLED-смартфон, хотя и небольшой. В полностью разложенном состоянии он превращается в 10,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2232 x 3184 точек и соотношением сторон 16:11 — больше, чем у любого современного складного смартфона, включая Samsung Galaxy Z Fold 6 и Honor Magic V3. Кроме того, в частично разложенном состоянии смартфон предлагает 7,9-дюймовый вариант дисплея, что повышает его адаптивность для потребления мультимедиа и многозадачности.

Эксперты утверждают, что внедрение складного аккумулятора представляет собой существенный отход от традиционных конструкций и поднимает дополнительные вопросы относительно потенциального вреда и долговечности.

Хотя эти батареи имеют потенциал для улучшения складных гаджетов, необходимо сначала обеспечить их надежность и безопасность. Эту новую технологию, вероятно, необходимо будет тщательно протестировать и усовершенствовать, чтобы преодолеть эти препятствия и предотвратить повторные проблемы, резюмирует СМИ.

Ранее мы писали, что Huawei выпустила смартфон за 2800 долларов. Новый телефон Mate XT от Huawei собрал более 4 млн предварительных заказов в Китае. Он имеет инновационный дизайн и складывается втрое.