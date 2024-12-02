Першу у світі складну батарею для смартфона-гармошки може презентувати Samsung

Можливо, моделі Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6 будуть оснащені інноваційним акумулятором.

Samsung готується випустити перший смартфон, що складається втричі, вже наступного року. Щоб підтримати цей креативний дизайн, компанія вивчає передові акумуляторні технології, пише interestingengineering.com.

Згідно з новим патентом, опублікованим xleaks7 і VeePN, Samsung розробила першу у своєму роді складну батарею, розроблену з урахуванням форм-фактора гаджета, який передбачає потрійне складання — гармошкою.

За винятком технічних характеристик, таких як максимальна ємність і вихідна потужність при гарантії можливості складання під певним кутом, інші дані про пристрій не розкриваються в патентних специфікаціях. Однак патенти розкривають ідеї та інновації, які вивчають виробничі групи. Samsung, мабуть, вивчає можливість створення конструкції багатошарнірної батареї, яка дасть змогу складатися разом з екраном.

На ілюстраціях патенту показано складаний телефон у формі книжки та концепцію складання вчетверо, що передбачає, що складні батареї можуть бути включені в наступні моделі, такі як Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6. Однак, за даними TechRadar, з цим нововведенням можуть бути пов'язані так звані компроміси. Додавання складаної батареї може зробити пристрій важчим і товщим, що ускладнить для дизайнерів пошук балансу між портативністю та функціональністю.

Дослідження Samsung у сфері цих технологій можуть зробити революцію в складних пристроях, підвищивши продуктивність, не жертвуючи водночас витонченим зовнішнім виглядом, який вимагають споживачі.

Видання нагадує, що китайська компанія Huawei не так давно представила Mate XT, перший у світі складаний телефон із трьома екранами. Незабаром після цього з'явилися чутки про те, що Samsung розробляє власний смартфон із трьома екранами, яка складе конкуренцію Mate XT.

Mate XT має спеціальну конструкцію з двома шарнірами, яка складається у формі літери Z, коли один шарнір складається назовні, а інший всередину. Він виконує ті самі функції, що й 6,4-дюймовий OLED-смартфон, хоча й невеликий. У повністю розкладеному стані він перетворюється на 10,2-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2232 x 3184 пікселів і співвідношенням сторін 16:11 — більше, ніж у будь-якого сучасного складного смартфона, включно з Samsung Galaxy Z Fold 6 і Honor Magic V3. Крім того, в частково розкладеному стані смартфон пропонує 7,9-дюймовий варіант дисплея, що підвищує його адаптивність для споживання мультимедіа та багатозадачності.

Експерти стверджують, що впровадження складного акумулятора являє собою істотний відхід від традиційних конструкцій і піднімає додаткові питання щодо потенційної шкоди і довговічності.

Хоча ці батареї мають потенціал для поліпшення складних гаджетів, необхідно спершу забезпечити їхню надійність і безпеку. Цю нову технологію, ймовірно, необхідно буде ретельно протестувати та вдосконалити, щоб подолати ці перешкоди та запобігти повторним проблемам, резюмує ЗМІ.

Раніше ми писали, що Huawei випустила смартфон за 2800 доларів. Новий телефон Mate XT від Huawei зібрав понад 4 млн попередніх замовлень у Китаї. Він має інноваційний дизайн і складається втричі.