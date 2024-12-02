Samsung Galaxy S24 получает обновление, но не то, которое ожидали пользователи

Samsung выпустила второе обновление безопасности для серии Galaxy S24.

Компания Samsung выпустила обновление за ноябрь 2024 года для серии Galaxy S24. С началом декабря можно было бы ожидать, что Samsung выпустит исправление безопасности этого месяца. Об этом пишет Android Police.

Samsung обычно является одним из первых производителей устройств, которые обновляют свои флагманские устройства до последнего ежемесячного исправления безопасности.

По крайней мере, может быть, Samsung наконец-то начнет свою давно отложенную программу публичной бета-версии One UI 7. Но это не так, и вместо этого компания выпустила второе исправление безопасности за ноябрь 2024 года для своего флагмана 2024 года.

Прошивка AXK4 для Galaxy S24 весит около 403 МБ и в настоящее время доступна для загрузки в Европе. Обновление, похоже, не приносит никаких новых изменений или заметных исправлений ошибок. И это несмотря на то, что схема именования прошивки предполагает некоторые важные базовые изменения.

Samsung, возможно, готовит серию Galaxy S24 к предстоящей бета-версии One UI 7 на базе Android 15 с этой прошивкой. Или компания могла забыть обновить заметки о выпуске, чтобы отразить, что новая сборка содержит исправление безопасности за декабрь 2024 года.

Если вы находитесь в Европе и являетесь владельцем Galaxy S24, вы можете перейти в Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить, чтобы загрузить новую прошивку. Новая сборка также должна появиться на устройствах Galaxy S24 в Азии и США в ближайшие дни.

Слухи о том, что Samsung запустит бета-программу One UI 7, циркулируют с июля. С тех пор почти каждую неделю инсайдеры заявляли, что бета-версия может появиться в течение следующих нескольких дней.

Но этого не произошло. Samsung уже подтвердила, что запустит бета-программу Android 15 к концу года. Стабильная сборка One UI 7 выйдет только вместе с серией Galaxy S25 в начале января 2025 года.

Возможно, компания сдержит свое слово, и пользователи Galaxy S24 наконец смогут попробовать бета-версию One UI 7 до конца 2024 года. До тех пор вы можете опробовать некоторые из просочившихся приложений One UI 7 на своем телефоне Galaxy.

Ранее мы писали, как продлить срок службы аккумулятора смартфона. Реализация шести простых советов поможет максимально эффективно использовать телефон, гарантируя, что он проработает автономно дольше в течение дня.