Samsung Galaxy S24 отримує оновлення, але не те, на яке очікували користувачі

Samsung випустила друге оновлення безпеки для серії Galaxy S24.

Компанія Samsung випустила оновлення за листопад 2024 року для серії Galaxy S24. З початком грудня можна було б очікувати, що Samsung випустить виправлення безпеки цього місяця. Про це пише Android Police.

Samsung зазвичай є одним із перших виробників пристроїв, які оновлюють свої флагманські пристрої до останнього щомісячного виправлення безпеки.

Принаймні, можливо, Samsung нарешті почне свою давно відкладену програму публічної бета-версії One UI 7. Але це не так, і замість цього компанія випустила друге виправлення безпеки за листопад 2024 року для свого флагмана 2024 року.

Прошивка AXK4 для Galaxy S24 важить близько 403 МБ і наразі доступна для завантаження в Європі. Оновлення, схоже, не приносить жодних нових змін або помітних виправлень помилок. І це попри те, що схема іменування прошивки передбачає деякі важливі базові зміни.

Samsung, можливо, готує серію Galaxy S24 до майбутньої бета-версії One UI 7 на базі Android 15 із цією прошивкою. Або компанія могла забути оновити нотатки про випуск, щоб відобразити, що нова збірка містить виправлення безпеки за грудень 2024 року.

Якщо ви перебуваєте в Європі і є власником Galaxy S24, ви можете перейти в Налаштування > Оновлення ПЗ > Завантажити та встановити, щоб завантажити нову прошивку. Нова збірка також має з'явитися на пристроях Galaxy S24 в Азії та США найближчими днями.

Чутки про те, що Samsung запустить бета-програму One UI 7, циркулюють із липня. Відтоді майже щотижня інсайдери заявляли, що бета-версія може з'явитися протягом наступних кількох днів.

Але цього не сталося. Samsung уже підтвердила, що запустить бета-програму Android 15 до кінця року. Стабільна збірка One UI 7 вийде тільки разом із серією Galaxy S25 на початку січня 2025 року.

Можливо, компанія стримає своє слово і користувачі Galaxy S24 нарешті зможуть спробувати бета-версію One UI 7 до кінця 2024 року. До тих пір ви можете випробувати деякі з застосунків One UI 7, що просочилися, на своєму телефоні Galaxy.

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