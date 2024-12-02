Известно, что ЕС пытается снизить свою зависимость от российского газа, и американские партнеры могли бы помочь с поставками сжиженного газа для этой цели.

Компания DT Midstream, Inc. купила три газопровода у ONEOK, Inc. за 1,2 млрд долларов. Сеть трубопроводов охватывает 2090 км через 7 штатов США, что дает ей общую пропускную способность 1,12 млрд кубометров в день и позволяет DT Midstream удовлетворять растущий спрос на энергию в регионе, пишет ecoticias.com

Приобретение следующих трубопроводных активов составляет DT Midstream: Guardian Pipeline, Midwestern Gas Transmission и Viking Gas Transmission. Guardian соединяет Vector Pipeline DT с Чикаго и Висконсином; Midwestern соединяет Аппалачские поставки со Средним Западом; и Viking поставляет канадские поставки коммунальным предприятиям в Миннесоте, Висконсине и Северной Дакоте.

Это приобретение имеет стратегическое значение в соответствии со стратегией DT по природному газу для оптимизации доходов от трубопроводов по контрактам. Сделка должна быть закрыта в начале 2025 года, финансируется за счет долга в размере 900 миллионов долларов и акционерного капитала в размере 300 миллионов долларов, с мультипликатором EBITDA 10,5x.

У этих трубопроводов есть клиенты, которые на 90% являются потребителями спроса и на 85% инвестиционного класса. Это означает, что доходы гарантированы контрактами, что обеспечивает достаточную степень предсказуемости, несмотря на колебания рынка.

Компания продолжает инвестировать в создание инфраструктуры для подготовки к более чистым энергетическим решениям в рамках своего обязательства по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Эти трубопроводы пополнят пространственный портфель DT Midstreams, который уже охватывает юг, северо-восток и средний запад США и достигает Канады.

Трубопроводы в рамках этой сделки выиграют от растущего спроса на природный газ в сфере производства электроэнергии и промышленных предприятий, особенно на среднем западе, что даст возможность США укрепить свою собственную энергетическую инфраструктуру и высвободить мощности для помощи ЕС. Известно, что ЕС пытается снизить свою зависимость от российского газа, и американские партнеры могли бы помочь с поставками сжиженного газа для этой цели.

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