США знайшли "слабке місце Путіна": 1,2 млрд доларів вклали в нову енергетичну систему

Відомо, що ЄС намагається знизити свою залежність від російського газу, тож американські партнери могли б допомогти з постачаннями скрапленого газу для цієї мети.

Компанія DT Midstream, Inc. купила три газопроводи у ONEOK, Inc. за 1,2 млрд доларів. Мережа трубопроводів охоплює 2090 км через 7 штатів США, що дає їй загальну пропускну здатність 1,12 млрд кубометрів на день та змогу DT Midstream задовольняти зростаючий попит на енергію в регіоні, пише ecoticias.com.

Придбання наступних трубопровідних активів становить DT Midstream: Guardian Pipeline, Midwestern Gas Transmission і Viking Gas Transmission. Guardian з'єднує Vector Pipeline DT з Чикаго та Вісконсином; Midwestern з'єднує Аппалачські поставки із Середнім Заходом; а Viking постачає канадські поставки комунальним підприємствам у Міннесоті, Вісконсині та Північній Дакоті.

Це придбання має стратегічне значення відповідно до стратегії DT щодо природного газу для оптимізації доходів від трубопроводів за контрактами. Угода має бути закрита на початку 2025 року, фінансується за рахунок боргу в розмірі 900 мільйонів доларів і акціонерного капіталу в розмірі 300 мільйонів доларів, із мультиплікатором EBITDA 10,5x.

У цих трубопроводів є клієнти, які на 90% є споживачами попиту і на 85% інвестиційного класу. Це означає, що доходи гарантовані контрактами, що забезпечує достатній ступінь передбачуваності, незважаючи на коливання ринку.

Компанія продовжує інвестувати у створення інфраструктури для підготовки до чистіших енергетичних рішень у рамках свого зобов'язання щодо досягнення нульових викидів парникових газів до 2050 року. Ці трубопроводи поповнять просторовий портфель DT Midstreams, який уже охоплює південь, північний схід і середній захід США та сягає Канади.

Трубопроводи в рамках цієї угоди виграють від усе більшого попиту на природний газ у сфері виробництва електроенергії та промислових підприємств, особливо на середньому заході, що дасть можливість США зміцнити свою власну енергетичну інфраструктуру і вивільнити потужності для допомоги ЄС. Відомо, що ЄС намагається знизити свою залежність від російського газу, і американські партнери могли б допомогти з поставками скрапленого газу для цієї мети.

Раніше ми писали про те, що супертурбіна покладе край газу з Росії та забезпечуватиме енергією всю Європу. Проєкт HyflexPower спрямований на те, щоб продемонструвати потенціал водню як екологічно чистого і доступного енергоносія для виробництва електроенергії і тепла, а також представити альтернативні способи скорочення викидів вуглецю.