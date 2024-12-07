Чипы не главное: люди ценят не производительность, а другой показатель смартфонов

Стало известно, что для пользователей важнее в смартфонах: время работы батареи или производительность.

Опрос, проведенный в соцсетях и на вебсайте Android Authority, показал, ценят ли люди производительность смартфонов.

Ожидается, что процессор Snapdragon 8 Elite будет установлен на ряде лучших телефонов Android в 2025 году, и он обеспечивает значительное повышение производительности.

Qualcomm — не единственный производитель чипов, который добился заметных успехов, поскольку MediaTek Dimensity 9400 предлагает большой графический прирост и значительные улучшения в сроке службы батареи. Но что важнее для наших читателей? Был проведен опрос, что же из характеристик смартфона важнее для пользователей.

Большинство респондентов ценят время работы батареи больше, чем производительность. Самый однобокий результат был на сайте, где почти 85% респондентов сайта заявили, что для них важнее время работы батареи. Опрос в Twitter показал две трети подписчиков все равно проголосовали за автономность.

"У меня более чем достаточно производительности в моем телефоне", — написал читатель TonyB на сайте. "Единственное, на что я обращаю внимание при обновлении, — это время работы батареи и улучшение камеры. Я также не использую свой телефон как игровое устройство".

"Если не достаточно заряда батареи, какой смысл в производительности", — написал подписчик YouTube pradgore9805. "Это имеет смысл, поскольку вся производительность в мире ничего не значит, если телефон мгновенно разрядится".

Тем не менее, несколько читателей обосновали свою причину выбора производительности. Они отметили, что у них есть внешние аккумуляторы или они редко отходят далеко от розетки. Подписчик YouTube pudinichigo91 также написал, что "вы всегда можете использовать внешний аккумулятор, если время работы батареи является проблемой, но не можете ничего сделать с низкой производительностью".

Это хороший момент, поскольку такие меры, как очистка кэша, перезагрузка телефона и использование виртуальной оперативной памяти, могут дать лишь ограниченный эффект в плане повышения производительности.

Ранее мы писали о лучшие смартфоны с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.